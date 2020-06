AirPods 3 : Un lancement au premier semestre 2021 et un design proche de celui des AirPods Pro

Nous commençons la semaine avec une nouvelle rumeur à propos des AirPods de 3e génération. L'indiscrétion a été lancée par Ming-Chi Kuo qui révèle (à travers une note d'investisseur) avoir réussi à obtenir une période approximative de commercialisation et des informations sur le design de la future génération d'AirPods.

Un style qui va se rapprocher des AirPods Pro

Sera-t-il possible bientôt de faire une comparaison visuelle entre les AirPods classiques et les AirPods Pro ? D'après les dires du célèbre analyste, la volonté de la firme de Cupertino serait de se rapprocher du design des AirPods Pro apparu le 30 octobre 2019.

Avec une forme plus petite et discrète, il y a de fortes chances que cela permette d'améliorer les ventes, Apple en semble convaincu.



D'après Ming-Chi Kuo, Apple continuera à mettre en avant les AirPods de seconde génération pour les fêtes de fin d'année. L'entreprise aurait toujours confiance en ses AirPods actuels qui possèdent des caractéristiques convaincantes face à la concurrence !

Selon l'analyste, les AirPods 3 débarqueraient à partir du premier semestre de 2021 avec un nouveau design.

Pour rappel, la génération actuelle vient de dépasser sa première année. En effet, les AirPods 2 ont été commercialisés en mars 2019 et même plus d'un an après, ils se vendent toujours au-delà des attentes de la firme de Cupertino.

Des AirPods 3 avec un style intra-auriculaire ?

Avec les AirPods 2, Apple a ajouté le "Dis Siri" et une option de recharge sans fil Qi pour le boitier.

Qu'est-ce qui pourrait être ajouté de plus pour les AirPods 3 ?

Difficile à dire pour l'instant, aucune véritable rumeur n'a réussi à apporter des informations concrètes concernant cette prochaine génération.

Cependant, ce qui reste peu probable c'est un transfert des AirPods 3 vers un style intra-auriculaire. Apple sait que cette technologie n'attire pas tous les consommateurs et ce pourrait être plus un point faible qu'un avantage dans les ventes.



Dans la note d'investisseur de Ming-Chi Kuo, il est aussi mentionné que l'iPhone 12 n'aura pas d'EarPods dans la boîte. L'analyste en est sûr et réitère l'affirmation de cette indiscrétion.



