iOS 14 permet de choisir les apps mail et web par défaut

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Après un grand keynote comme celui de la WWDC 2020, il est difficile de faire le tri. Après avoir vu les principales évolutions d'iOS 14, puis la liste des 200 nouveautés, voici une brève pour confirmer l'une des rumeurs qui circulait le plus : la possibilité de choisir les apps par défaut. Certains l'attendaient plus que les widgets, CarKeys ou les appels en bannière.

iOS 14 : les apps par défaut arrivent

Cacher dans les réglages d'iOS 14 et d'iPadOS 14, la nouvelle fonctionnalité est plutôt limitée. Après 13 ans d'existence, iOS permet enfin de choisir les apps à ouvrir quand on clique sur un lien web ou un lien mailto par exemple. Mais pas plus.



Mais pour le moment, seuls les applications de messagerie et les navigateurs web ont droit à un peu de flexibilité. Pratique pour ceux qui préfèrent Chrome à Safari ou Spark à Mail, vous n'aurez plus à pester quand la mauvaise app s'ouvrira. C'est d'ailleurs un gain de temps précieux au quotidien.



En attendant de tester la nouveauté en vrai (le téléchargement d'iOS 14 est en cours), nous vous invitons à découvrir toutes les annonces faites par Apple sur notre site.