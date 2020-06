iPhone 12 : de nouvelles maquettes laissent entrevoir les smartphones

Corentin Ruffin

Les rumeurs autour de l'iPhone 12 et de ses déclinaisons accélèrent ces dernières semaines, avec notamment des premiers concepts se basant sur des maquettes et des fiches techniques envoyées aux fabricants d'accessoires.



On peut ainsi découvrir ce à quoi ressemblera le prochain carton d'Apple, prenant vaguement les courbes de l'iPhone 4 avec un petit rafraichissement.



Sonny Dickson est l'un des chanceux qui a reçu ses maquettes, qu'il a partagé sur Twitter.

L'iPhone 12 se montre encore un peu plus avec des maquettes

Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020



Comme on peut le voir, les bordures droites de l'iPhone 4 sont belles et bien présentes sur les maquettes, avec deux modèles d’iPhone 12 en blanc et deux en noir.



Seul mauvais point : l'appareil photo. Sur les maquettes, on retrouve le même module que l'iPhone 11 Pro alors que les rumeurs révèlent l'ajout d'un scanner LiDAR sur le plus grand modèle.



Cependant, Sonny Dickson précise que le bloc photo peut comporter des erreurs, mais que le reste du design devrait être conforme.