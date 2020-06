Le son de démarrage est de retour sur macOS 11 Big Sur

Le retrait du son, ainsi que du logo Apple lumineux, avait fait grand bruit en 2016. La firme arguait alors que ces modèles pouvaient s'allumer juste en ouvrant l'écran ou en les branchant, ce qui aurait déclenché inopinément le fameux son. Alors qu'il était possible de réactiver ce petit gadget par une ligne de commande qu'on vous rappelle plus bas, MacOS 11 Big Sur le fait d'office. Mieux, il propose de désactiver le son dans les réglages du système. Voilà qui est intelligent. Pareillement, macOS Big Sur remet au goût du jour le son lors du branchement du chargeur, un effet disparu sur les anciens systèmes pour les connexions MagSafe. Ouf.

Ce n'est pas la nouveauté la plus importante de macOS 11 Big Sur , mais elle fera plaisir aux Mac addicts que nous sommes. Le son de démarrage des Mac est de retour, après quatre ans d'absence. Oui, depuis les MacBook Pro 2016, Apple avait supprimé la petite musique au lancement de l'ordinateur.

