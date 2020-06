Apple dévoile SF Symbols 2 avec 750 nouvelles icônes

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Au cours de la WWDC 2019 l'année dernière, Apple avait présenté un tout nouvel ensemble de symboles configurables et une application macOS complémentaire appelée SF Symbols. Un an plus tard, Apple a publié SF Symbols 2 en conjonction avec la WWDC 2020 avec plus de 750 nouveaux symboles et plus encore.



Apple va encore plus loin avec Symboles SF 2 sur Mac

Avec plus de 2 400 symboles configurables, SF Symbols est conçu pour s'intégrer de manière transparente à San Francisco, la police système des plates-formes Apple. Chaque symbole est disponible dans une large gamme de poids et d'échelles qui s'alignent automatiquement avec les étiquettes de texte et prennent en charge le type dynamique et la fonctionnalité d'accessibilité Texte en gras. Vous pouvez également exporter des symboles et les modifier dans des outils d'édition de graphiques vectoriels pour créer des symboles personnalisés avec des caractéristiques de conception et des fonctionnalités d'accessibilité partagées.

Comme en 2019 les symboles inclus dans l'application SF Symbols sont conçus pour s'intégrer à la police système d'Apple, San Francisco. Les symboles peuvent être utilisés sur iOS 14, watchOS 7, macOS 11 Big Sur et tvOS 14.



Alors qu'il y a beaucoup de nouveaux picots, le plus intéressant selon nous concerne les symboles colorés qui peuvent vraiment apporté un plus dans les apps des développeurs.



Voici les nouveautés de SF Symbols 2 cette année :

Plus de 750 nouveaux symboles - SF Symbols 2 propose plus de 750 nouveaux symboles y compris les appareils, la santé, les symboles de transport, etc. Ces nouveaux symboles sont disponibles dans les applications exécutant les versions bêta d'iOS 14, iPadOS 14 ou macOS 11 Big Sur.

- SF Symbols 2 propose plus de 750 nouveaux symboles y compris les appareils, la santé, les symboles de transport, etc. Ces nouveaux symboles sont disponibles dans les applications exécutant les versions bêta d'iOS 14, iPadOS 14 ou macOS 11 Big Sur. Symboles multicolores - Plus de 150 symboles multicolores préconfigurés qui s'adaptent dynamiquement aux couleurs du système de plate-forme Apple.

- Plus de 150 symboles multicolores préconfigurés qui s'adaptent dynamiquement aux couleurs du système de plate-forme Apple. Alignement optique raffiné - Les marges latérales négatives sont désormais prises en charge en natif et dans les symboles personnalisés, ce qui permet un meilleur contrôle de l'alignement horizontal.

- Les marges latérales négatives sont désormais prises en charge en natif et dans les symboles personnalisés, ce qui permet un meilleur contrôle de l'alignement horizontal. Localisation améliorée - Nouvelles variantes localisées de symboles pour les systèmes d'écriture de droite à gauche ainsi que des symboles spécifiques au script pour l'arabe, le devanagari et l'hébreu.

- Nouvelles variantes localisées de symboles pour les systèmes d'écriture de droite à gauche ainsi que des symboles spécifiques au script pour l'arabe, le devanagari et l'hébreu. Améliorations de l'application - Organisez les symboles dans des collections personnalisées et affichez les métadonnées des symboles, y compris la localisation et la disponibilité du système d'exploitation dans un nouveau panneau d'inspection.



Attention par contre si vous souhaitez les utiliser, cetains symboles doivent être utilisés tels quels et Apple fournit une liste de directives et de symboles qui ne peuvent pas être personnalisés.