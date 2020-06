La 4G officiellement présente dans la totalité du métro parisien

Il y a 1 heure

Corentin Ruffin

Alléluia ! Suite à son lancement en France en 2012, la 4G aura peinée à s'installer partout en France, notamment dans les petites villes et villages de notre beau pays.



L'autre point problématique n'était autre que la présence dans les transports en commun, notamment dans le métro parisien, assez délicat à mettre en oeuvre.



Si les plus grandes lignes ont vite eu le droit à une présence, il a été difficile de quadriller la totalité du réseau.

La RATP se félicite de la présence de la 4G

Seulement, hier, la RATP a publié un communiqué dans lequel elle affirme avoir réussi à installer la norme dans la totalité de ses lignes à Paris. Ainsi, tout le métro a le droit à la puissance de la 4G, mais également les lignes A et B du RER en Île-de-France.



Pour ce faire, il aura tout de même fallu 300 km de câbles, 3 000 antennes et 280 locaux techniques ! Pour aller encore plus loin, la RATP affirme qu'elle travaillera pour améliorer la qualité du signal et du réseau au cours de ces prochains mois.



Reste que la 5G arrive dans quelques semaines, il faudra alors recommencer...



