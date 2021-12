Oppo présente un appareil photo mécanique au dos avant son INNO World

Oppo entend conserver la tête de l'innovation en matière d'objectifs photo pour smartphone. Le constructeur chinois avait tenté l'aventure "pop-up" sur les Find X et Reno, avant de proposer le premier zoom x5 périscopique. Cette fois, Oppo vient de présenter un objectif rétractable capable de s'intégrer parfaitement dans le châssis.

Si l'on attendait les nouveautés Oppo plutôt le 14 décembre prochain lors de sa conférence INNO World, le fabricant a posté une vidéo sur Twitter pour faire patienter ses fans.



Simple et efficace, la séquence permet de découvrir un objectif façon appareil photo numérique qui se déplie pour proposer les caractéristiques suivantes :« Retractable Cam, 1/1,56″, 50 mm, f/2,4 ».

Most pop-ups are annoying...



But not our self-developed retractable camera! 😉



Explore more in INNO WORLD on 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If