Quand l'appareil photo de l'iPhone et les miroirs ne font pas bon ménage (màj)

Si l'iPhone est l'appareil photo le plus utilisé sur les réseaux sociaux spécialisés comme Instagram ou Flickr (Apple parlant de 3 000 milliards de photos en 2021), c'est en grande partie grâce au travail des ingénieurs de Cupertino, tant sur la partie matérielle que logicielle. Justement, ces dernières années, la firme a proposé de nombreuses améliorations basées sur l'intelligence artificielle avec la photo computationnelle. Des noms comme Deep Fusion, Smart HDR ou encore Mode Portrait résonnent dans la tête des clients Apple. Pourtant, la technologie a ses limites, comme l'a appris, à sa décharge, Tessa Coates, une jeune mariée.

Une femme à six bras ? Pas si vite !

Comme vous pouvez le constater sur son compte Instagram, une femme a été photographiée devant deux miroirs avec un iPhone, mais le cliché montre trois positions de bras complètement différentes. Les bras sont à des endroits différents dans le miroir numéro un, le miroir numéro deux et sur le sujet lui-même. Un problème que l'on pourrait imputer à Photoshop ou à de la magie noire, mais il n'en est rien. En effet, il s'agit d'un problème dans la Matrice d'iOS comme disait Néo.

Je suis passée de l'histoire à la grille. Je suis allée acheter une robe de mariée et le tissu de la réalité s'est effondré. Il s'agit d'une vraie photo, qui n'a pas été retouchée, qui n'est pas un pano et qui n'est pas une photo en direct. Si vous ne voyez pas le problème, continuez à regarder et vous ne pourrez plus l'effacer. L'histoire complète se trouve dans mes points forts (THE MIRROR) Veuillez apprécier ce problème dans la matrice/photo qui m'a presque fait vomir dans la rue ❤️ 💒 De plus, je suis fiancée ! 💍

La réponse réside tout simplement dans la partie logicielle de l'iPhone. Des tonnes d'algorithmes se chargent d'améliorer les images capturées par les objectifs, éclaircissant une image trop sombre, faisant ressortir un sujet ou encore stabilisant une prise de vue approximative. Lorsque vous cliquez sur le bouton de l'appareil photo, des milliards de calculs s'enchaînent à toute vitesse, pour aboutir au meilleur résultat possible. Pour y parvenir, l'IA détecte les sujets et extrait le meilleur plan de chaque image. Oui, l'iPhone prend plus d'une dizaine d'instantanée depuis Deep Fusion avant de sélectionner le meilleur et d'appliquer des règles pour optimiser le contraste, les couleurs, la saturation, etc. Souvent, il s'agit d'ailleurs d'une combinaison de plusieurs images.



Dans ce cas très précis, le logiciel d'Apple n'a pas réalisé qu'il y avait un miroir dans la prise de vue, et a donc traité chaque version du sujet comme trois personnes différentes. Un bug qui, à première vue, ne se voit pas. Mais la position différente des bras de la jeune femme est, à tout le moins, incongrue.



Cette histoire a fait naître une nouvelle tendance, notamment sur TikTok où les utilisateurs s'amusent avec les limites des algorithmes de leur téléphone. Le miroir est leur atout numéro un.





EDIT du 3/12 :

Faruk, un Youtubeur, a publié une explication un poil plus détaillée sur Threads. Notre confrère a examiné les métadonnées de l'image et a découvert qu'elle avait été prise - probablement par erreur - avec la fonction panoramique de l'iPhone 12 de Coates.

Dans son post Instagram original, Coates dit qu'il s'agit d'une "vraie photo, pas photoshopée, pas un pano, pas une Live Photo." Coates a raison de dire qu'il ne s'agit pas techniquement d'une image panoramique - mais elle a tout de même été prise avec le réglage du mode panoramique sur son iPhone 12.



Voici l'explication :

Pour un œil normal, cela peut sembler tout à fait normal, mais pour moi cette résolution ne semble pas correcte parce que ce n'est pas la résolution dans laquelle l'iPhone 12 prend une photo. L'appareil photo principal de l'iPhone 12 prend une photo de 4516 par 3874, mais sa photo est de 3028 par 3948. Ce qui n'est pas possible à moins de prendre une photo en mode panorama.

Ce qui s'est passé, c'est que ses bras sont baissés et qu'elle a bougé son bras. Elle a peut-être d'abord levé le bras droit, puis le bras gauche. Pendant ce temps, l'appareil photo était en mode panorama et il a assemblé toutes ces photos.

Qui a déjà eu ce genre de "bug" parmi vous ? Rappelons à toute fin utile nos conseils pour prendre de belles photos avec l'iPhone, ainsi que les vidéos d'Apple sur le sujet.