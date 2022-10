Apple présente en avant-première la future interface du site iCloud

Cela fait un long moment qu'Apple n'a pas apporté des changements majeurs à l'interface d'iCloud.com en version web. Même si celle-ci est loin d'être en manque de modernité, un petit rafraîchissement est toujours le bienvenu, surtout pour les utilisateurs qui ont l'habitude de s'y connecter quotidiennement pour consulter leurs mails.

Un aperçu du nouveau iCloud.com

Une toute nouvelle interface va prochainement être déployée pour les visiteurs d'iCloud.com, elle aura pour objectif d'apporter une visibilité complète sur les différentes rubriques d'iCloud (Mail, Drive, Calendrier...) dès la page d'accueil !

Apple souhaite à travers cette approche offrir un accès direct à tout l'univers iCloud d'un coup d'œil, plus besoin de sélectionner un service spécifique puis de revenir à l'accueil pour accéder à un autre service pour seulement voir une simple information.



Les développeurs de l'Apple Park ont été encore plus loin dans la conception, car la page d'accueil sera personnalisable, vous pourrez choisir vos applications préférées en aperçu et supprimer celles qui ne vous intéressent pas.

Apple a également apporté des modifications mineures aux barres d'outils et à l'emplacement des boutons afin de simplifier l'expérience utilisateur.

Si vous souhaitez tester dès maintenant la nouvelle interface d'iCloud (toujours au stade de bêta) il suffit de vous connecter sur beta.icloud.com avec l'identifiant et le mot de passe de votre compte iCloud. On s'attend à ce que la nouvelle apparence s'étende au site Web principal d'iCloud lorsqu'Apple aura corrigé tous les petits défauts de conception qui peuvent rapidement se faire remarquer lors de la navigation.