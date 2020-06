Belkin lance la station Thunderbolt 3 Dock Core pour Mac

Alban Martin

Belkin vient d'annoncer un nouvel accessoire pour Mac avec un station d'accueil Thunderbolt 3 plus compacte que celle des concurrents. A mi-chemin entre une station et un hub, la Dock Core de Belkin propose une approche intéressante pour ceux qui veulent de la puissance sans s'encombrer.

© Belkin

Un gros hub, ou une petite station

A la manière des hubs traditionnels qui apporte une connectique plus complète aux Mac récents, la Dock Core se branche sur un port USB-C et est auto-alimentée. Mais comme un dock, elle peut aussi alimenter le Mac ou le PC lorsque l'accessoire est connecté sur une prise Power-Delivery.



Pratique d'autant qu'en n'utilisant qu'un seul port, la Dock Core ajoute un port USB-A 3.2 (10 Gbps), un port USB-A 2.0, une prise mini-jack (entrée / sortie audio), une prise Ethernet gigabit, deux sorties vidéo avec une prise HDMI 2.0 et une prise DisplayPort 1.4 (8K@30Hz ou 5K@60Hz).



Si certaines stations font mieux au niveau des capacités vidéos, l'accessoire Mac de Belkin fait mieux que tous les hubs. Un compromis idéal mais qui se limite aux "petits" portables comme un MacBook Air ou MacBook Pro 13 pouces car l'appareil ne peut fournir que 60 Watts en charge. Le coté dock est donc limité sur ce point.



En tout cas, voilà une belle alternative qui fait la taille d'une Apple TV et qui fournit toute la connectique nécessaire de nos jours. Par contre, le tarif est assez salé avec 170$ demandés aux USA. Le prix français de la Dock Core n'est pas encore connu mais nul doute qu'il devrait être sensiblement identique en euros. Nous mettrons à jour l'article quand Belkin officialisera le prix et la date de sortie en France.



Edit : Amazon vend le Dock Core 3 à 189€.