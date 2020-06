iPhone 12 : une nouvelle vidéo dévoile encore un peu plus le design

L'actualité autour de l'iPhone 12 reprend de plus belle après une courte pause accordée grâce aux révélations de la WWDC 2020 avec notamment la divulgation d'iOS 14, watchOS 7 ou encore macOS 11.



Car oui, maintenant que le côté logiciel est passé, c'est au tour de la prochaine gamme 5G de smartphones de la Pomme de revenir sur le devant de la scène, avec des rumeurs et des visuels.



Si on sait désormais que les nouveaux smartphones Apple devraient être fournis sans écouteurs et chargeur, c'est une nouvelle fois le design qui fait parler de lui aujourd'hui.



En effet, une nouvelle vidéo dévoile une nouvelle fois un aperçu des iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. La voici :

L'iPhone 12 et ses acolytes se montrent une nouvelle fois

Si on sait désormais que l'iPhone 12 devrait être disponible en trois tailles différentes, 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces, on sait aussi qu'il devrait proposer un design se rapprochant de l'iPhone 4, notamment grâce à des bordures droites.



La vidéo ci-dessus reprend les différents éléments dévoilés ces dernières semaines et se sert également de maquettes fournies aux créateurs d'accessoires.



Comme on peut le voir, l'iPhone 12 dans sa version de base est plus petit que l'iPhone SE 2020, mais possède un écran plus grand grâce à son design "sans cadre".



