Apple lance un tableau de bord en ligne pour l'Apple Card

Il y a 4 heures

Alban Martin

Apple vient de lancer aujourd'hui un tableau de bord en ligne permettant aux utilisateurs de l'Apple Card de gérer leur compte en ligne. Jusqu'ici, toutes les interactions à propos de la carte de crédit Apple se faisaient via l'application Wallet depuis l'iPhone.



Un site pour gérer l'Apple Card

Cela signifie maintenant que vous pouvez consulter vos relevés et payer votre facture d'Apple Card en ligne, pour la première fois. Voilà qui devrait faciliter la gestion quand on n'a pas son iPhone sous la main ou que ce dernier est perdu ou volé. En effet, jusqu'à aujourd'hui, le seul moyen de gérer votre compte en cas de perte de votre iPhone était d'appeler l'assistance téléphonique de Goldman Sachs.



Bien évidemment, tout cela concerne toujours uniquement les américains. Apple a lancé sa propre carte en août de l'année dernière, la présentant comme une expérience de carte de crédit numérique tournée vers l'avenir, avec une riche intégration dans l'application Wallet sur l'iPhone. Cependant, le service n'avait aucune équivalence sur le Web. Une limitation frustrante pour de nombreux clients, car l'accès aux services bancaires par Internet est le minimum syndical en 2020...

Apple aura donc mis près d'un an pour sortir une solution alternative à ses clients qui peuvent désormais consulter le solde actuel de leur carte et voir le crédit dont ils disposent, ainsi que payer leur facture depuis un navigateur. Mais ce n'est pas tout, la version Web permet également aux clients de configurer des plans de paiement planifiés, d'afficher leurs anciens relevés mensuels et propose des liens pour contacter le support pour les demandes d'aide. Les utilisateurs d'Apple aux États-Unis peuvent même revoir leur offre de taux d'intérêt.



Rappelons que si Apple Card fonctionne avec Apple Pay pour le paiement dématérialisé, Apple propose également une carte physique en titane. Les achats avec la carte physique ne donnent droit qu'à 1% de cashback, alors que les paiements via Apple Pay permettent de récupérer jusqu'à 3% en cas d'achat chez Apple.