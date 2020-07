Free Mobile : L'opérateur a été le plus actif sur le déploiement 4G en juin

Au total, il y a 52 895 sites 4G qui sont autorisés en France et 47 052 qui sont actuellement en service. Source

Être premier sur le déploiement 4G ne veut pas dire que l'opérateur propose le meilleur réseau, cependant il contribue à rendre accessible la 4G à tous ses abonnés, même dans les zones moins denses . Chaque mois, l'ANFR dévoile les opérateurs qui ont le plus déployé de nouveaux sites 3G/4G. Au mois de juin (malgré les conditions sanitaires toujours difficiles), c'est l'opérateur de Xavier Niel qui a remporté la première place . En effet, Free Mobile a déployé 579 nouveaux sites 4G quand la concurrence en a déployé que 344 pour SFR, 310 pour Orange et 257 pour Bouygues Télécom.

