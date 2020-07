MacOS 11 Big Sur : la liste de plus de 100 nouveautés !

Après un keynote bien fourni lors de la WWDC 2020 avec iOS 14 en vedette et ses 200 nouveautés, il ne faut pas oublier que cette année marque un grand tournant pour le Mac. En effet, Apple a lancé macOS 11 Big Sur, près de 20 ans après macOS 10, et a amorcé une transition des processeurs Intel vers des CPU maison appelés "Apple Silicon".



Si nous avions abordé le sujet des processeurs Apple Silicon la semaine dernière, les nouveautés de macOS 11 Big Sur ne sont pas en reste avec plus 100 nouveautés répertoriées et qu'on a listées juste pour vous. Oui, il n'y a pas que la toute nouvelle interface, un centre de contrôle ou encore une app complète Message à découvrir. Il y a bien plus.



Certaines nouveautés feront l'objet d'astuce ou de tutoriel prochainement.

MacOS 11 Big Sur : toutes les nouveautés

Expérience : nouvelle interface

C'est LA grosse nouveauté de macOS 11 Big Sur, le nouveau design inspiré d'iOS mais qui va plus loin. Pour la première fois en 19 ans, Apple change l'interface utilisateur de son système d'exploitation en passant au neuomorphisme.

Barre de menus mise à jour

La barre de menus est maintenant plus haute et plus translucide, permettant à votre image de bureau de s'étendre d'un bord à l'autre. Les mots s'éclaircissent ou s'assombrissent en fonction de la couleur de votre image de bureau. Et les menus déroulants sont plus grands, avec plus d'espace entre les lignes pour faciliter la lecture.

Le Dock redessiné est soulevé du bas de votre écran et est plus translucide, permettant à votre fond d'écran de briller. Et les icônes d'application sont toutes nouvelles et encore plus faciles à reconnaître.

Les icônes des applications ont été repensées pour se sentir à la fois familières et fraîches. Les icônes ont une forme uniforme mais conservent les touches stylistiques et les détails qui donnent à Mac son caractère.

Les fenêtres ont un aspect plus léger et plus spacieux qui les rend plus propres et plus faciles à travailler. La translucidité supplémentaire et les bords arrondis conçus pour correspondre aux rayons de Mac créent une apparence et une sensation cohérentes dans macOS.

Les feuilles dans les applications ont été entièrement repensées, supprimant les bordures et les cadres pour mettre l'accent sur votre contenu. Ils atténuent automatiquement l'arrière-plan et l'échelle au centre de l'application.

Les sons du système sont tout nouveaux et encore plus agréables à l'oreille. Les nouvelles alertes système ont été créées en utilisant des extraits des originaux, de sorte qu'elles semblent familières.

Un nouveau look pour les barres latérales des applications facilite la recherche de ce que vous voulez et vous donne plus d'espace pour faire avancer les choses. Suivez facilement votre boîte de réception de courrier, accédez aux dossiers du Finder et organisez des photos, des notes, des actions, etc.

De nouveaux symboles dans les barres d'outils, les barres latérales et les contrôles apportent clarté et cohérence entre les applications, vous aidant à reconnaître immédiatement où cliquer. Lorsque les applications partagent des tâches courantes, telles que l'affichage de la boîte de réception dans Mail ou Calendrier, elles partagent le même symbole. Il existe également des versions localisées de symboles avec des chiffres, des lettres et des dates pour correspondre à la langue de votre système.

Control Center

C'est la seconde grande nouveauté : l'arrivée du centre de contrôle, des années après iOS. Très pratique pour aller la barre de menu, c'est aussi pratique pour accéder rapidement à plus de fonctionnalités et de réglages.

Centre de contrôle

Conçu uniquement pour Mac, le nouveau Control Center regroupe vos éléments de barre de menu préférés en un seul endroit pour vous donner un accès instantané aux commandes que vous utilisez le plus. Cliquez simplement sur l'icône du Centre de contrôle dans la barre de menus et réglez le Wi-Fi, le Bluetooth, AirDrop et d'autres paramètres - sans ouvrir les Préférences Système.

Ajoutez des commandes pour les applications et les fonctionnalités que vous utilisez le plus, comme l'accessibilité ou la batterie.

Cliquez pour développer le menu. Par exemple, cliquez sur Afficher pour afficher les options du mode sombre, du Night Shift, du True Tone et d'AirPlay.

Faites glisser et épinglez vos éléments de menu préférés en haut de votre barre de menus pour un accès facile en un clic.

Notification Center

Le centre de notification est enfin mis à jour, lui qui ressemblait à celui lancé sur iOS 6 à l'époque. Il propose aussi les widgets, comme sur iOS.

Centre de notification mis à jour

Un centre de notification repensé met toutes vos notifications et widgets dans une seule colonne dédiée. Les notifications sont automatiquement triées selon les plus récentes et les widgets Aujourd'hui repensés fournissent des informations en un coup d'œil.

Faites-en plus avec vos notifications sur Mac pour les podcasts Apple, la messagerie, le calendrier, etc. Cliquez et maintenez simplement la notification pour agir ou obtenir plus d'informations. Répondez à un e-mail, écoutez le dernier podcast et développez même une invitation d'agenda pour voir où l'événement se déroule dans votre journée.

Les notifications sont regroupées par fil ou application. Développez chaque groupe pour voir les notifications antérieures. Vous pouvez également désactiver les notifications groupées si vous préférez les voir individuellement.

Découvrez de nouveaux widgets et des widgets magnifiquement repensés pour le calendrier, les actions, la météo, les rappels, les notes et les podcasts. Les widgets sont également disponibles en différentes tailles, vous pouvez donc choisir celui qui vous convient le mieux.

Ajoutez facilement de nouveaux widgets au Centre de notifications en cliquant sur Modifier les widgets. Personnalisez ensuite la taille pour afficher la quantité d'informations que vous souhaitez voir et faites-la glisser dans votre liste de widgets.

Découvrez de nouveaux widgets tiers pour Notification Center sur l'App Store.

Safari

Autre grande nouveauté, Safari qui devient encore plus restrictif sur la vie privée, mais qui s'ouvre aux webAPIs et qui se targue même de performances incroyables, deux fois meilleures que Chrome par exemple.

Page de démarrage personnalisable

Performance améliorée

Amélioration de l'efficacité énergétique

Favicons dans les onglets

Voir plus d'onglets à la fois

Aperçus du site Web sur les onglets

Traduction (bêta)

Traduire des pages Web entières dans Safari. Lorsque vous rencontrez une page compatible, cliquez simplement sur l'icône de traduction dans le champ d'adresse pour traduire en anglais, espagnol, chinois, français, allemand, russe ou portugais brésilien.

Prise en charge de l'API WebExtensions (version bêta)

Accorder l'accès au site Web des extensions (version bêta)

Rapport de confidentialité (bêta)

Safari utilise Intelligent Tracking Prevention pour identifier et empêcher les trackers de profiler ou de vous suivre sur le Web. Un nouveau rapport de confidentialité montre comment Safari protège votre navigation sur tous les sites Web que vous visitez. Accédez au rapport de confidentialité de votre menu Safari et vous obtiendrez un aperçu détaillé de chaque outil de suivi intersite bloqué au cours des 30 derniers jours.

Rapport de confidentialité de la page d'accueil (version bêta)

Surveillance des mots de passe (bêta)

Importer des mots de passe et des paramètres depuis Chrome (bêta)

Messages

Épingler des conversations

Plusieurs conversations épinglées

Rechercher

Partagez votre nom et votre photo

Photos de groupe

Mentions

Réponses en ligne

Effets de message

#images pour trouver des GIF

Éditeur de mémoji

Autocollants Memoji

Sélecteur de photos amélioré

Apple Plans

Des guides pour manger, magasiner et explorer les villes du monde entier

Créez vos propres guides

Regardez autour de vous (Look Around) en 3D

Itinéraires cyclables

Acheminement de véhicules électriques

Plans intérieurs

Mises à jour en direct pour ETA partagé

De nouvelles cartes disponibles dans plus de pays

Zones de congestion (trafic)

Restrictions de plaque d'immatriculation

Vie privée

Informations de confidentialité sur l'App Store

Pratiques de confidentialité autodéclarées

Time Machine supporte les volumes de stockage en APFS pour les sauvegarde

Mises à jour de logiciel

Mises à jour plus rapides

Une fois macOS Big Sur installé, les mises à jour logicielles commencent en arrière-plan et se terminent plus rapidement qu'auparavant - il est donc plus facile que jamais de garder votre Mac à jour et sécurisé.

macOS Big Sur présente un volume système signé cryptographiquement qui protège contre les manipulations malveillantes. Cela signifie également que votre Mac connaît la disposition exacte du volume de votre système, ce qui lui permet de commencer les mises à jour logicielles en arrière-plan pendant que vous travaillez.

AirPods

Changement automatique d'appareil

Les AirPods basculent automatiquement entre les appareils actifs couplés au même compte iCloud - ce qui facilite encore l'utilisation de vos AirPods avec vos appareils Apple. Une bannière contextuelle indique quel appareil lit l'audio. La commutation automatique des appareils fonctionne pour tous les casques Apple et Beats dotés de la puce pour casque Apple H1.

Apple Arcade

Recommandations des jeux des amis

Réalisations

Continuer de jouer

Voir tous les jeux et filtrer

Tableau de bord en jeu Game Center

Bientôt disponible

Batterie

Charge de batterie optimisée

La charge optimisée de la batterie est conçue pour réduire l'usure de votre batterie et améliorer sa durée de vie en garantissant que votre ordinateur portable Mac est complètement chargé lorsqu'il est débranché. La charge optimisée de la batterie apprend votre routine de charge quotidienne et ne s'active que lorsque votre Mac prévoit qu'il sera connecté à un chargeur pendant une période prolongée.

FaceTime

Importance de la langue des signes

FaceTime détecte désormais lorsqu'un participant utilise la langue des signes et met la personne en évidence lors d'un appel de groupe FaceTime.

Partage Familial

Partager des abonnements sur des applications tierces

Maison (HomeKit)

Statut du domicile

Éclairage adaptatif pour les ampoules intelligentes

Reconnaissance faciale pour caméras vidéo et sonnettes

Zones d'activité pour caméras vidéo et sonnettes

Apple Music

Écoute maintenant

Le nouvel onglet Écouter maintenant est conçu pour jouer et découvrir votre musique, vos artistes, vos interviews et vos mélanges préférés en un seul endroit. Listen Now commence par un résumé de vos meilleurs choix dans vos centres d'intérêt musicaux. Pendant que vous jouez, Apple Music apprend ce que vous aimez et propose de nouvelles suggestions.

Une toute nouvelle expérience de recherche présente la meilleure musique pour les genres et les activités que vous aimez. Obtenez des suggestions plus utiles lors de la frappe et des résultats supplémentaires pour vous aider à trouver ce que vous recherchez.

Notes

Section épinglée pliable

Top Hits dans la recherche

Styles rapides

Numérisation améliorée

Photos

Capacités de montage vidéo étendues

Les réglages, les filtres et le recadrage sont désormais pris en charge pour le montage vidéo afin que vous puissiez faire pivoter, augmenter l'exposition ou même appliquer des filtres à vos vidéos.

Vous pouvez maintenant appliquer l'effet Vibrance aux photos et régler l'intensité des filtres et des effets d'éclairage portrait.

Navigation simple et fluide

Ajoutez du contexte aux photos et vidéos avec légendes

Améliorations des souvenirs

Podcasts

Écouter maintenant

Rappels

Attribuer des rappels

Suggestions intelligentes pour les dates et les lieux

Listes personnalisées avec emoji

Suggestions de rappel de Mail

Organiser des listes intelligentes

Nouveaux raccourcis clavier

Recherche améliorée

Spotlight

Performance améliorée

Liste rationalisée des résultats avec une recherche centralisée

Prise en charge de Quick Look

Intégré dans les menus Rechercher

Siri

Réponses Web

Siri peut désormais vous aider à trouver des réponses à un ensemble plus large de questions à l'aide d'informations provenant du Web. Posez des questions comme «Comment fonctionnent les voitures hybrides?» ou "Qu'est-ce qui cause les saisons?" et Siri vous aide à trouver la réponse que vous recherchez.

Mémos vocaux

Dossiers

Dossiers intelligents

Favoris

Améliorez l'enregistrement (suppression du bruit de fond)

Météo

Précipitations de la prochaine heure

Alerte des changements importants

Intempéries (Disponible pour les États-Unis, l'Europe, le Japon, le Canada et l'Australie)

Caractéristiques internationales

Nouveaux dictionnaires bilingues

Les nouveaux dictionnaires bilingues comprennent le français – allemand, l'indonésien – anglais, le japonais – chinois simplifié et le polonais – anglais.

Nouvelles polices pour l'Inde

Effets de messages localisés dans Messages pour l'Inde

Vidéo des nouveautés de MacOS 11

Pour finir une vidéo des nouveautés design de macOS 11 Big Sur :