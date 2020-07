Huawei et 5G en France : il n'y aura pas de "bannissement total"

Ce que l’on fait sur la 5G en France, c’est un compromis. Il faut développer la 5G dans des conditions économiques acceptables pour les opérateurs télécoms et aussi souveraines, qui nous permettent de ne pas être dépendants de tel ou tel équipement ou pays.

L'homme précise tout de même qu'il faut s'attendre à quelques refus, ce qui risque de ne pas plaire à SFR et Bouygues Telecom, utilisateurs du matériel Huawei et tous deux en attente d'une décision.

Ce que je peux dire, c’est qu’il n’y aura pas un bannissement total. Les opérateurs qui n’utilisent pas Huawei, nous les incitons à ne pas y aller car c’est un peu le sens naturel des choses. Ceux qui l’utilisent déjà, nous délivrons des autorisations dont la durée varie entre trois et huit ans.

Pour apporter des premiers éléments de réponse sur une présence ou non de Huawei autour de l'installation de la 5G, l’Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques (Anssi) affirme qu'un bannissement total n'est pas envisagé. Guillaume Poupard, directeur général de l’Anssi :

Alors que les premières briques de la venue de la 5G en France sont posées, des questions restent toujours en suspens, dont l'une primordiale. Quid de la présence du matériel de Huawei dans notre pays ? Accusé de faire de l'espionnage industriel par les États-Unis, le chinois semble perdre des alliés et d'éventuels clients pour ses accessoires. Outre la création de smartphones et de produits high-tech, la firme propose également des équipements pour la nouvelle norme. Le gouvernement français doit trancher prochainement sur un éventuel bannissement de la marque.

