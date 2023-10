Huawei lance ses écouteurs sans fil FreeBuds Pro 3 en France

Chaque mois, de grandes entreprises comme Huawei essaient de détrôner les AirPods d'Apple avec de nouveaux modèles toujours plus convaincants. Dans une énième tentative de s'imposer sur le marché, Huawei lance aujourd'hui ses FreeBuds Pro 3, des écouteurs sans fil aux caractéristiques impressionnantes !

Les FreeBuds Pro 3 sont disponibles au tarif de 199,99€

Huawei a lancé aujourd'hui les FreeBuds Pro 3, sa nouvelle génération d'écouteurs True Wireless Stereo (TWS), promettant une qualité audio exceptionnelle. Avec des mises à jour matérielles et logicielles, ces écouteurs semblent prêts à rivaliser avec les AirPods Pro 2 d'Apple. Les FreeBuds Pro 3 sont dotés d'un système sonore à double conducteur haute résolution et de l'ANC 3.0 intelligent, témoignant de l'expertise de Huawei dans le domaine audio.

Les caractéristiques phares des FreeBuds Pro 3 incluent :

Un système audio haute résolution à double conducteur pour un son riche et précis

La technologie Pure Voice 2.0 améliorant la clarté de la voix et la réduction du bruit

L’Intelligent ANC 3.0 et le Triple Adaptive EQ pour une qualité sonore optimisée

Un design élégant disponible en Blanc Céramique, Vert et Gris Argenté

Une expérience de connectivité intelligente permettant un basculement aisé entre les appareils iOS et Android.

Les écouteurs sont conçus pour une écoute prolongée de musique, livres audio, podcasts et offrent une clarté d'appel remarquable dans les environnements bruyants grâce à la technologie Pure Voice 2.0.

Sur le plan technique, les FreeBuds Pro 3 se distinguent avec :

Une plage de fréquence sonore de 14 Hz à 48 kHz

Le support des codecs L2HC et LDAC™

Les certifications HWA et Hi-Res Audio Wireless pour une expérience sonore haute résolution

L'algorithme Triple Adaptive EQ permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience d'écoute. De plus, l'Intelligent ANC 3.0 améliore la captation de la voix pendant les appels, même dans des environnements bruyants, avec une réduction du bruit améliorée de 50%.

Le boîtier de charge en nano-verre résistant à l'usure assure une autonomie de batterie allant jusqu'à 31 heures, avec jusqu'à 6,5 heures d'écoute sur une seule charge. La charge sans fil est également disponible pour une recharge facile.

Les FreeBuds Pro 3 sont conçus pour résister aux éclaboussures et à la poussière conformément à la norme IP54, ce qui les rend adaptés pour un mode de vie actif. Ils offrent aussi la possibilité de se connecter à deux appareils simultanément, ajoutant une couche de commodité.



Disponibles en France depuis ce matin au prix de 199.99 €, les FreeBuds Pro 3 de Huawei représentent une alternative tentante pour ceux qui cherchent à s'équiper d'écouteurs sans fil de qualité à un prix plus abordable comparé aux AirPods Pro 2 d'Apple.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.