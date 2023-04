Huawei présente les FreeBuds 5 pour tenter (encore) de faire mal aux ventes d'AirPods

Désormais en perte de vitesse sur le marché des smartphones et des tablettes, Huawei essaie tant bien que mal de se rattraper sur d'autres secteurs, dont celui des écouteurs sans fil. La célèbre entreprise chinoise propose les FreeBuds, après 4 versions qui ont rencontré un joli succès, Huawei s'apprête maintenant à commercialiser de manière progressive les FreeBuds 5.

Voici les FreeBuds 5

La bataille des écouteurs sans fil continue de faire rage avec de nombreux fabricants proposant des alternatives aux AirPods d'Apple. Huawei a récemment dévoilé ses derniers écouteurs sans fil, les FreeBuds 5. Conçus pour fournir une expérience de son personnalisée, une autonomie de batterie longue durée et une réduction de bruit avancée, ces écouteurs devraient donner du fil à retordre à la concurrence.



Les FreeBuds 5 vont offrir un design unique en forme de gouttelettes d'eau, avec un choix de couleurs argent, rouge et blanc. Leur design est censé être plus ergonomique que les précédents modèles de la marque, avec une attention particulière accordée à l'adaptation aux contours de l'intérieur de l'oreille. L'objectif est qu'ils ne tombent pas de vos oreilles pendant l'utilisation, même si vous courrez.

Ces nouveaux écouteurs sont décrits comme étant très légers par rapport à énormément d'écouteurs sans fil qu'on retrouve chez la concurrence. Cela devrait les rendre plus confortables à porter pendant de longues périodes, sans créer de douleur.

Un son plus pur grâce à une séparation des composants

Le haut-parleur, le module de batterie et la carte de circuit imprimé sont tous séparés les uns des autres. Cela crée une barrière de rétroaction sonore qui offre un son plus pur. Les FreeBuds 5 ont été conçus pour offrir un son personnalisé à la forme de votre conduit auditif, chaque utilisateur aura une expérience unique et optimale.



Huawei s'engage à apporter la certification Hi-Res Audio qu'on retrouve prise en charge sur quelques services de streaming. Cette certification devrait offrir une qualité audio supérieure pour les amateurs de musique les plus exigeants.

L'autonomie

L'autonomie est de 30 heures sur une charge complète avec la réduction active de bruit désactivée. Cela signifie que vous pouvez écouter de la musique pendant une journée entière sans avoir à recharger les écouteurs. Huawei n'a pas précisé l'autonomie globale avec la réduction active de bruit en fonctionnement. Logiquement, celle-ci devrait passer l'autonomie de 30 heures à 22-23 heures environ.

Au niveau de la vitesse de charge, Huawei explique que vos écouteurs se rechargeront plus rapidement, la marque ne donne pas de temps exact.

Une réduction de bruit avancée

La réduction active de bruit est décrite comme étant encore plus performante que la précédente génération, elle se basera sur 3 micros externes dédiés à l'analyse de votre environnement. Cette technologie de réduction de bruit avancée devrait permettre aux utilisateurs de profiter de leur musique sans être dérangés par les bruits environnants. Ce qui est aujourd'hui un classique pour tous les écouteurs haut de gamme. Toutefois... Toutes les réductions de bruit ne se valent pas, certains sont plus fiables que d'autres. En général, la différence se passe sur le traitement logiciel !

Les FreeBuds 5 commencent leur commercialisation par le Royaume-Uni dès le 17 avril, suivront après d'autres pays. Huawei les vendra à 159€, des réductions chez les revendeurs apparaîtront à coup sûr dans les mois qui suivront.



