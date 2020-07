Mac : Le ransomware "EvilQuest" est bien plus dangereux que décrit initialement

Il y a moins d'une semaine, on vous révélait l'existence d'un nouveau malware qui sévissait dans l'univers macOS. Ayant le nom d'EvilQuest, il s'installe sous forme de fichier PKG lors de l'installation d'une application macOS piratée. D'après les dernières informations obtenues, il serait bien plus dangereux qu'on ne le pense.

Malwarebytes a récemment présenté "EvilQuest" qui vise les utilisateurs sous Mac (quelle que soit la version de l'OS). Son objectif est de récupérer de l'argent, puisque son message est clair, vos données sont cryptées et pour récupérer vos fichiers personnels et retrouver un système macOS stable comme avant, il faut payer. Voici le message qui s'affiche plusieurs jours après l'installation de l'application infectée :

Vos fichiers sont cryptés. Un nombre important de vos documents importants, photos, vidéos, images et autres fichiers ne sont plus accessibles parce qu'ils ont été cryptés. Vous êtes peut-être occupé à chercher un moyen de récupérer vos fichiers, mais ne perdez pas votre temps. Personne ne peut récupérer vos fichiers sans notre service de décryptage. Nous vous garantissons cependant que vous pouvez récupérer vos fichiers facilement et en toute sécurité, et cela vous coûtera 50 USD sans frais supplémentaires. Notre offre est valable pendant 3 jours (à partir de maintenant !). Vous trouverez tous les détails dans le dossier : READ_ME_NOW.txt situé sur votre bureau.