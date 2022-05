L'étrange brevet d'Apple qui décrit une interface iOS qui s'adapterait selon la coque

Julien Russo

En interne, les ingénieurs et développeurs d'Apple travaillent quotidiennement sur de nombreux projets, s'il est impossible de savoir quelles conceptions sont en cours, les brevets qui servent à protéger les futures innovations révèlent parfois beaucoup d'informations. Comme l'a repéré Patently Apple, le géant californien travaillerait sur des coques intelligentes qui communiqueraient avec iOS pour modifier l'interface.

Des interfaces selon les besoins, le futur d'iOS ?

Apple a récemment déposé un brevet qui se concentre sur l'avenir des coques et des stations d'accueil pour iPhone. Avec ces nouveaux accessoires, l'iPhone serait capable d’échanger des données (via des systèmes de transmission sans fil à courte portée) avec une coque ou une station de recharge.

L'idée derrière ce concept, c'est de permettre une expérience plus poussée pour le propriétaire de l'iPhone, Apple mentionne des intérêts liés au sport, au gaming...



L'objectif de ce brevet, c'est d'offrir à l'iPhone une meilleure compréhension de ce que vous êtes en train de faire.

Par exemple, si vous vous apprêtez à faire du sport et que vous introduisez votre smartphone dans une coque dédiée aux activités sportives, l'interface d'iOS pourrait s'adapter selon votre besoin du moment.

Autre exemple, une coque conçue pour le gaming (avec une manette intégrée) pourrait transmettre l'information que vous allez lancer un jeu de manière imminente. Dans ce type de situation, iOS pourrait instantanément vous mettre en avant tous les jeux présents sur votre iPhone afin de faciliter l'accès au jeu qui vous intéresse.



Ce brevet inédit mentionne également un intérêt spécifique pour les stations d'accueil, très utilisées pour recharger son smartphone, elles servent aussi à écouter de la musique avec l'iPhone installé en vertical sur le support.

Dès la connexion avec la station d'accueil, les commandes musicales pourraient soudainement apparaître sur votre écran, Apple Music pourrait même s'ouvrir automatiquement.

Cette interaction serait le résultat d'une communication en temps réel entre l'iPhone et la station d'accueil compatible avec cette nouvelle technologie.

Grâce à ce brevet, nous savons maintenant que les accessoires de demain pourraient être bien plus que de simple accessoire visant à protéger votre iPhone, vous permettant de jouer à vos jeux préférés... Ils communiqueraient avec iOS pour dévoiler ce que vous vous apprêtez à faire avec votre iPhone. Une puce sera probablement intégrée à un endroit discret de l'accessoire MagSafe, un peu comme le brevet de la manette.



Dans combien de temps sera disponible cette innovation ? Est-ce qu'elle sera ouverte aux accessoires tiers ou qu'aux accessoires Apple ? Pour le moment, il n'y a pas de réponses à toutes ces questions, il suffit de patienter un peu et d'observer de près les prochaines annonces d'Apple. N'oublions pas également qu'une multitude de brevets n'ont jamais vu le jour jusqu'à aujourd'hui.