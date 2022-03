Apple travaille sur une manette MagSafe pour iPhone

Si les jeux d'Apple Arcade et de l'App Store en général peuvent être améliorés avec l'aide d'une manette MFi, Apple imagine un futur accessoire qui pourrait transformer l'iPhone en console portable grâce à une manette qui s'accroche magnétiquement à l'appareil. Une sorte de contrôleur MagSafe comme on a pu le voir avec la fameuse batterie externe.

Un brevet plein d'espoir pour les joueurs mobiles

La plupart des jeux Apple Arcade sont conçus pour être expérimentés sur tous les appareils du constructeur et avec une manette. En général, ils sont même encore meilleurs avec cet accessoire qui apporte précision et réactivité. Actuellement, votre meilleure option est d'acheter une manette séparée, bien qu'il existe la Razr Kishi qui attache l'iPhone au milieu pour en faire une Switch.



Justement, une demande de brevet récemment révélée montre qu'Apple a ses propres idées sur la question. Le résultat final serait similaire, mais au lieu d'insérer un iPhone, vous fixeriez magnétiquement les commandes sur le côté de l'appareil.

Un appareil fixé grâce à MagSafe

Le brevet "Accessoire de jeu à fixation magnétique", propose un système qui ressemble à l'Apple Pencil. Celui-ci peut désormais être fixé magnétiquement à un iPad, et plutôt que de simplement y apposer le stylet, l'Apple Pencil peut être chargé.



Pour être clair, Apple présente cette demande de brevet comme concernant les jeux, mais les détails qu'elle contient veulent couvrir la fixation de tout accessoire sur un iPhone - ou un iPad

Les accessoires qui peuvent améliorer une fonctionnalité spécifique d'un appareil électronique, peuvent facilement se fixer à un appareil électronique, peuvent être faciles à utiliser et peuvent avoir un facteur de forme petit et efficace. Un exemple peut fournir un accessoire de jeu qui peut améliorer la fonctionnalité de jeu d'un dispositif électronique, tel qu'un téléphone, une tablette ou un autre dispositif informatique.



Cet accessoire de jeu peut fournir une interface physique pour contrôler les activités de jeu sur le dispositif électronique, de sorte qu'un écran du dispositif électronique reste au moins en grande partie non obstrué pendant le jeu.

Apple souligne que nous avons tous nos iPhone avec nous tout le temps, et que cela signifie qu'ils sont appelés à effectuer un certain nombre de tâches différentes.

En raison de cette compagnie constante, il peut être souhaitable que ces appareils électroniques soient particulièrement aptes à exécuter des fonctions spécifiques. En conséquence, il peut être souhaitable de fournir des accessoires qui peuvent améliorer une ou plusieurs fonctionnalités d'un appareil électronique.

Cependant, il "peut être difficile de fixer un accessoire" et, en outre, Apple fait valoir que tout "effort significatif pour réaliser une telle connexion peut rapidement réduire la désirabilité et l'utilité de l'accessoire." Apple soutient donc que les accessoires doivent être simples et pratiques.

Ainsi, ce qui est nécessaire, ce sont des accessoires qui peuvent améliorer une fonctionnalité spécifique d'un dispositif électronique. [Des accessoires] qui peuvent être facilement fixés à un dispositif électronique, qui peuvent être faciles à utiliser et qui peuvent avoir un facteur de forme petit et efficace.

En conséquence, Apple propose comme exemple une manette de jeu qui comprend "une caractéristique spécifique qui peut fixer l'accessoire de jeu à une surface d'un dispositif électronique."

Un accessoire qui transmet des informations sans fil

Il ne suffit pas de fixer un accessoire sur le côté de l'iPhone. Si Apple se concentre surtout sur cette connexion dans cette demande de brevet, elle souligne que l'accessoire doit pouvoir transmettre des informations directement à l'iPhone ou à l'iPad.

Par exemple, les données peuvent être transférées entre un accessoire de jeu et un dispositif électronique en utilisant des circuits de communication en champ proche. [Ou les données] peuvent être transférées entre un accessoire de jeu et un dispositif électronique à l'aide de circuits de charge.... Bluetooth ou un autre protocole sans fil... [ou] des contacts électriques.

La sécurité n'est pas oubliée dans ce brevet

Après avoir plaidé pour l'utilisation d'accessoires à fixation magnétique, elle examine également les risques qu'ils pourraient faire peser sur les données présentes sur l'iPhone ou à proximité.

[Il] peut être souhaitable de limiter une force d'un champ magnétique généré par le réseau magnétique fixe au niveau d'une surface de contact de l'accessoire de jeu, afin de protéger les informations qui pourraient être stockées magnétiquement, par exemple sur des cartes de crédit, des cartes de transport en commun, ou ailleurs.

La proposition ne concerne donc pas seulement des accessoires qui se fixent magnétiquement, mais des accessoires qui reconnaissent quand ils sont attachés, détachés ou stockés. Ils modifient leur force magnétique pour s'adapter à l'utilisation en cours.



Cette demande de brevet est créditée à six inventeurs dont Julian K. Missig qui a notamment travaillé sur Sidecar, pour le partage de données sur plusieurs écrans.



Une très bonne idée, qu'en pensez-vous ? On pourrait avoir des manettes qui se plaquent à l'arrière et qui glisse pour s'ouvrir / se fermer, ou encore des accessoires en deux parties à la Joy-Con qui s'attachent de chaque côté.