Apple travaille sur le problème de réveil de l'iPhone qui ne sonne pas !

Si vous avez installé la dernière mise à jour d'iOS, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un problème avec la fonctionnalité "Alarmes" de l'application Horloge sur votre iPhone. En effet, de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux (en particulier sur TikTok) se plaignent qu'ils sont arrivés en retard au travail ou qu'ils ont raté un rendez-vous important à cause de leur iPhone qui n'a pas sonné à l'heure demandé la veille.

D'après un récent post sur X de Joanna Stern du Wall Street Journal, Apple a déclaré au média américain que les développeurs iOS travaillent en ce moment à résoudre un problème qu'ont rencontré beaucoup d'utilisateurs d'iPhone à travers le monde. En effet, depuis plusieurs semaines, certains clients qui ont installé iOS 17.4.1 subissent un souci délicat avec les alarmes de l'application horloge.



Le problème est décrit toujours de la même façon : l'utilisateur active l'alarme désirée avant de se coucher, passe son iPhone dans un mode de concentration (ou en mode silencieux) et le lendemain... l'iPhone active l'alarme, mais sans son. Résultat, le propriétaire de l'iPhone ne se réveille pas à l'heure qu'il souhaitait et arrive en retard au travail.

Aux États-Unis, le dysfonctionnement a fait tellement de bruit sur TikTok ces derniers jours que le TODAY Show sur la chaîne NBC en a fait un sujet avec plusieurs témoignages. Heureusement, la quantité d'utilisateurs impactés est minime, toutefois, Apple prend cela au sérieux et compte bien régler le problème le plus rapidement possible.

Si vous avez remarqué que votre réveil n'émet plus de son depuis que vous avez installé iOS 17.4.1, il existe d'autres moyens pour éviter que ce problème se reproduise :

