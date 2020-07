Il reproduit macOS 11 sur iPadOS avec SwiftUI

Alban Martin

Apple va-t-elle un jour faire converger macOS et iOS ? Alors que la firme propose l’iPad Pro 2020 avec un Magic Keyboard capable de remplacer trackpad et souris, Apple a aussi fait un pas énorme avec la transition ARM (Apple Silicon) en proposant de futurs Mac fonctionnant de la même manière que les iPhone et iPad.



Mais alors que Craig Federghi a toujours rejeté l'idée d'un seul système d'exploitation pour ordinateurs et appareils mobiles, l'interface utilisateur est désormais très proche sur les deux plateformes (cf macOS 11 passe au neuomorphisme).

MacOS 11 : une preview sur iPad !

Il est donc clair qu'Apple ambitionne de rendre le travail sur iPhone, mais surtout sur iPad, plus productif. Pour venir chasser sur les terres de Microsoft et de ses tablettes Surface, la firme n'hésite pas à proposer les mêmes apps et fonctionnalités sur iOS, iPadOS et MacOS. Avec la sortie des bêtas d'iPadOS 14 et de macOS 11, on a vu le nouvel effort sur l'interface donc, mais le fonctionnel avec l'arrivée du centre de contrôle, la version complète d'iMessage, les notifications, Safari 14, la sécurité, etc.



Mais l’éditeur pourrait aller encore plus loin. Après des rumeurs autour d'un Xcode sur iPad, les dernières informations annoncent un test bêta de macOS sur iPad. Avec les mêmes processeurs AXX, ce serait assez simple d'avoir un portage de l'OS entre les appareils. On rappelle que le Mac mini dédié aux développeurs pour la transition Apple Silicon est doté du même processeur que le dernier iPad, la puce A12Z Bionic.



Du coup, le développeur Jordan Singer (@jsngr) a déjà réalisé plusieurs tests avec SwiftUI. Il a réalisé une interface similaire dans une app "macOS" afin de se rendre compte de l'ergonomie. Il a ainsi codé un pseudo Finder, Messages, un navigateur, un dock et un centre de contrôle. Le résultat est intéressant et prouve que le portage est possible dans les deux sens (Apple ayant déjà montré le sens unique de iPadOS vers macOS avec Catalyst puis Rosetta 2), mais il est difficile d'être certain qu’Apple a bien prévu de proposer une déclinaison de MacOS 11 pour iPad, en tout cas dans un futur proche.



Qui rêve d'une fusion entre iPadOS et macOS ?

ported Messages and Control Center pic.twitter.com/ns28hKj95I — Jordan Singer (@jsngr) July 2, 2020

not gonna lie this is v trippy pic.twitter.com/qckgdhlPmJ — Jordan Singer (@jsngr) July 2, 2020