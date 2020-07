Chevrolet présente la version 2021 de sa Corvette avec CarPlay

Il y a 4 heures

Corentin Ruffin

Réagir

Le célèbre constructeur Chevrolet vient de présenter la version 2021 de sa Corvette Stingray avec quelques belles surprises à son bord, dont une compatibilité avec CarPlay.



Outre la présence du système de la Pomme, les ingénieurs ont fait le choix d'opter pour un chargeur Qi et quelques petits détails connectés.

Chevrolet dévoile sa Corvette Stingray 2021

Quelle beauté ! Quand on parle de Chevrolet, il est impossible de penser à autre chose qu'à la célèbre Corvette, modèle emblématique de la firme.



Avec sa carrure sportive et son look atypique, elle s'est faite un nom dans le monde entier... La belle nouvelle, c'est que le constructeur vient de dévoiler la version 2021 de cette dernière, adoptant au passage quelques belles technologies.



On retrouve notamment CarPlay qui permet de connecter son iPhone au système multimédia de la voiture et donc de retrouver des applications iOS pour une navigation détaillée, passer et répondre à des appels, lire des chansons sur des services de streaming, etc.



Petit plus tout de même, cette version de CarPlay est totalement sans fil alors que certaines demandent une liaison avec un câble Lightning.



La Corvette Stingray 2021 propose également un chargeur Qi intégré, du NFC, d'Android Auto et de mises à jour en direct. Disponible dans une premier temps aux États-Unis, il faudra débourser au minimum 59 995$.