Les nouvelles applications : Focos Live, TranslatAR, Soothing Sounds

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont : Focos Live, TranslatAR, Soothing Sounds.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Focos Live (App, iPhone / iPad, v1.0.1, 56 Mo, iOS 12.0, Xiaodong Wang) Focos Live est la version vidéo de l'app Focos. Avec sa fonction portrait vidéo en grande ouverture ou avec effet bokeh, Focos Live est à la pointe de la photographie de calcul. Avec Focos Live, personnalisez à l'infini tous vos portraits vidéo et modifiez leur ouverture autant de fois que vous voulez. Focos Live propose des fonctions de retouche vidéo de niveau professionnel, une grande flexibilité et une gamme de fonctionnalités inégalée. Avec ses fonctions d'images-clés et ses calques d'effets pour chaque option, ainsi que ses options conviviales adaptées aux débutants et experts, Focos Live est fait pour vous. Télécharger l'app gratuite Focos Live





TranslatAR (App, iPhone / iPad, v1.0, 53 Mo, iOS 12.0, Appersian) Traduisez instantanément des objets, des animaux et n'importe quoi avec TranslatAR. Il suffit d'approcher et de pointer la caméra vers l'objet, puis TranslatAR détecte et traduit tout objet en 100 langues. De plus, vous pouvez entendre la prononciation juste après la traduction. Télécharger l'app gratuite TranslatAR