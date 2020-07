La version finale de macOS 10.15.6 est disponible

Attendue depuis pas mal de temps, la version finale de macOS 10.15.6 est enfin disponible pour l'ensemble des utilisateurs Mac éligible à macOS Catalina. Au programme, nous retrouvons plusieurs correctifs et une nouvelle option d'optimisation . La mise à jour fait un poids de 3,35 Go .

Après la mise à jour finale d'iOS 13.6 et d'iOS 12.4.8 , Apple a décidé de proposer aussi la même soirée la version finale de macOS 10.15.6 qui était en bêta depuis plusieurs semaines. Notons qu'il pourrait s'agit de la dernière version de Catalina avant la grande sortie de macOS Big Sur à la rentrée.

