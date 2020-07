OnePlus Nord : le milieu de gamme à bas prix

Medhi Naitmazi

Les rumeurs l’affirmaient, OnePlus a bel et bien officialisé son milieu de gamme, le OnePlus Nord.



Le OnePlus Nord est le premier produit de sa nouvelle série de smartphones milieu de gamme. Dévoilé en réalité augmentée, une première mondiale dans le monde des smartphones, le OnePlus Nord se veut aussi complet que possible pour le quotidien avec un système de caméra complet, une expérience utilisateur fluide et la qualité habituelle de la marque OnePlus.

La fiche technique du OnePlus Nord

Le processeur

Côté performances, le Nord est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 765G, qui est moins véloce que celui du OnePlus 8 mais qui se veut compatible 5G en permettant à davantage d'utilisateurs de profiter des vitesses de la nouvelle technologie de réseau cellulaire. Le SoC apporte un rendu graphique 30 % plus rapide que son prédécesseur et un moteur d'intelligence artificiel dédié qui aide à fournir des performances de jeu de pointe. Avec jusqu'à 12 Go de RAM, il y a de quoi faire au niveau jeux et calculs complexes.

La photo

Pour ne pas faire pâle figure dans la gamme, le OnePlus Nord dispose du même capteur Sony IMX586 que le flagship OnePlus 8 de 48 mégapixels, avec une ouverture focale de f/1.75 et la stabilisation optique de l'image (OIS). De plus, un appareil photo 8 MP permet de réaliser des photos ultra grand angle de 119°. Enfin, il est possible de faire des photos de près grâce à un capteur macro de 2 MP et des portraits avec un capteur de profondeur.



Comme chez Apple, la partie photo profite d’un mode nuit, disponible à la fois sur l'objectif principal arrière et l’ultra grand angle, qui prend jusqu'à neuf photos différentes à des expositions variables avant de les assembler.



Toujours côté photo, le nouveau smartphone OnePlus est le premier modèle de la marque à être équipé d'une double caméra frontale avec un appareil photo principal de 32 MP capable d’utiliser le mode nuit et de réaliser une capture vidéo de haute qualité à 4K jusqu'à 60 images par secondes. Le second capteur de 8 MP offre un champ de vision de 105 degrés, permettant aux utilisateurs de prendre des selfies de groupe.

L’écran

Côté expérience, le Nord est doté d’une dalle Fluid AMOLED de 6,44 pouces qui fait aussi bien que le OnePlus 8 de base grâce notamment à son taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les joueurs et même les utilisateurs lambdas verront la différence. L’écran dispose également de 2048 niveaux de luminosité automatiques pour des transitions plus naturelles et un plus grand confort visuel.

La batterie

Le OnePlus Nord est, comme ses aînés, doté de la recharge ultra rapide, la Warp Charge 30T, qui alimente la batterie de 4115 mAh de 0 à 70 % en seulement une demi-heure.

Android version OnePlus

À l'instar des smartphones OnePlus précédents, le Nord est préinstallé avec OxygenOS 10.5, basé sur Android. On y retrouve des éléments spécifiques telles que le Dark Mode, le Zen Mode et un ensemble complet d'options de personnalisation qui permettent aux utilisateurs de tout modifier, des formes d'icônes aux animations d'empreintes digitales. Sans compter quelques 300 optimisations logicielles qui aident à offrir une expérience des plus fluides.

Le prix et date de sortie

Le OnePlus Nord est vendu à un tarif très alléchant : 399€ en version 128 Go et 499€ en version 256 Go.



Un excellent rapport qualité prix qui montre que la nouvelle bataille se trouve là. Une belle réponse à l’iPhone SE d’Apple qui mériterait un meilleur appareil photo et un écran plus avancé.



Le OnePlus Nord sera disponible en France le 4 août 2020 dès 10h en deux couleurs, le Blue Marble, un bleu ciel éclatant et moderne et le Gray Onyx, un gris raffiné effet miroir. Les précommandes ouvrent ce mardi 21 juillet.