Cdiscount Mobile : Une offre avec 30 Go de data pour seulement 2,99€/mois

Il y a 1 heure

Julien Russo

1

Même pendant l'été les opérateurs et MVNO se livrent une véritable guerre pour proposer la meilleure offre et acquérir un maximum de nouveaux abonnés. Une nouvelle promotion est disponible chez Cdiscount Mobile et le tarif ainsi que le contenu du forfait sont particulièrement attractifs !

30 Go de data pour 2,99€/mois

Réputé pour proposer des bons plans à répétition, Cdiscount Mobile fait encore parler de ses offres avec une série limitée qui va vous faire des économies !

En effet, le MVNO propose un forfait avec 30 Go de data sans engagement pour seulement 2,99€/mois pendant 6 mois puis un tarif de 12,99€/mois au-delà de la période de promotion.

Dans ce forfait, vous retrouvez les appels, SMS et MMS illimités et 10 Go dans toute l'Union européenne et dans les DOM.

À noter quand même qu'il y a des frais de carte SIM de 10€.

À noter que les forfaits Cdiscount Mobile sont disponible sur les réseaux SFR, Orange ou Bouygues Télécom, à vous de choisir !

Vous pouvez également conserver votre numéro de téléphone en composant le 3179 depuis votre ligne mobile actuelle. Il suffira après de communiquer votre relevé d'identité opérateur sur le parcours de souscription.

Une offre avec 50 Go de data et un Xiaomi Redmi Note 8T offert

Comme dirait SFR... "Et c'est pas fini !". Cdiscount Mobile va encore plus loin en proposant un bon plan avec 50 Go de data, appels, SMS et MMS illimités pour seulement 15,99€/mois.

L'offre est sous engagement pendant 2 ans, puisque vous avez un smartphone qui est offert avec le forfait, il s'agit du Xiaomi Redmi Note 8T.



Ces deux offres sont bien sûr disponibles sur une durée limitée, vous pouvez y souscrire dès maintenant.

