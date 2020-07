Une résolution de 960 x 2079 pixels sur l’iPhone 12 de 5,4 pouces

Apple prépare bel et bien l’arrivée d’une nouvelle taille d’iPhone pour ses prochains téléphones 5G. En plus des iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, la firme a prévu un iPhone 12 Max et un iPhone 12 tout court. Ce dernier est en fait une version plus petite de l’iPhone 11 que l’on connaît avec une diagonale attendue de 5,4 pouces au lieu de 6,1 pouces qu’on retrouvera sur le Max.



Mais au-delà des fuites et rumeurs, c’est iOS 14 bêta 3 sortie hier soir qui apporte une nouvelle information. La nouvelle résolution est cachée dans l’option « Zoom de l’écran ».

Zoom de l’écran arrive sur l’iPhone 12

Présente depuis l’iPhone 6, la fonction « Zoom de l’écran » n’avait pas été portée sur l’iPhone X, l’iPhone XS et l’iPhone 11 Pro. En effet, celle qui sert à agrandir l’interface avec des icônes et des textes plus gros, est présente pour la première fois sur les iPhone à encoche comme en atteste les simulateurs de XCode 12 bêta 3. Et on peut alors faire apparaître l’iPhone 12 de 5,4 pouces.

En modifiant la taille du simulateur d’iOS avec la définition précise de 960 x 2 079 pixels via l’option « Physical size », l’interface du système s’adapte alors parfaitement et dévoile ce que l’on devrait avoir à l’écran sur l’iPhone 12 de 5,4 pouces. Nos confrères de 9to5Mac ont pu le comparer avec un iPhone de 5,8 pouces comme l’iPhone 11 Pro. On trouve alors un peu moins de détails affichés sur le futur smartphone Apple. Logique.



Cela donne alors une résolution utile de 320 x 693 pixels étant donné qu’on sera sur un Super Retina (@3x) comme sur les autres iPhone OLED. C’est donc la même largeur que les iPhone 5 par exemple.

Cette résolution conserve le même rapport hauteur / largeur (ratio) que l'écran de l'iPhone X (et des modèles suivants) mais dans une taille plus petite. En comparaison, l'écran de l'iPhone X a une résolution de 1125 x 2436 pixels.



Voilà donc une première confirmation du petit iPhone 12, qui devrait comporter un écran de 5,4 pouces OLED comme les autres modèles. Pour information, le simulateur iOS a crashé lorsqu’il a été testé avec d'autres résolutions.



