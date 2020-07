Up déjeuner désactive temporairement Apple Pay et Google Pay

Julien Russo

Plusieurs utilisateurs réguliers d'Up Déjeuner se plaignent de ne plus pouvoir utiliser leurs titres restaurants via Apple Pay. En effet, suite à une faille de sécurité, l'entreprise a préféré désactiver temporairement les paiements sans contact réalisé via le service de paiement d'Apple et de Google.

Les paiements Apple Pay sont bloqués

Depuis plusieurs jours Up Déjeuner a désactivé les paiements sans contact via Apple Pay et Google Pay pour l'ensemble de ses clients. La raison ? Une faille de sécurité qui impacterait directement la transaction avec le commerçant. Pour éviter l'exploitation de cette faille, Up Déjeuner a préféré tout désactiver le temps que ses développeurs trouvent une solution.

Sur Twitter, la réponse est directe, mais n'apporte pas les informations précises sur ce qui se passe. Nous pouvons lire :

Suite à une faille de sécurité détectée, nous avons décidé de renforcer le dispositif en suspendant momentanément le service. Vous devez réinitialiser le mot de passe via la fonctionnalité mot de passe oublié pour vous reconnecter à votre compte.

Pour l'instant nous n'avons aucune information du retour des paiements Apple Pay et Google Pay. Si vous souhaitez continuer à payer en sans contact, vous pouvez toujours le faire grâce à votre carte physique.