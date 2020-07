Apple fait un beau second trimestre 2020 en Chine grâce à l'iPhone SE2 (+32%)

À 48 heures de la publication de ses résultats financiers du troisième trimestre fiscal, des premiers chiffres semblent indiquer que tout se passe bien pour Apple en Chine.



En effet, la firme spécialisée Counterpoint Research vient de publier certaines données de ventes durant les derniers mois.



Malgré le coronavirus, la Pomme a fait fort puisqu'elle a écoulé 7,4 millions d'iPhone entre avril et juin...

Apple réalise une belle hausse au second trimestre en Chine

Malgré la crise alimentée par le coronavirus en début d'année, Apple a été la marque de smartphones à la croissance la plus rapide en Chine au deuxième trimestre.



En effet, selon les données de Counterpoint Research, l'iPhone 11 et plus particulièrement l'iPhone SE 2 ont eu un bel impact sur les ventes, puisque 7,4 millions d'unités ont été vendues durant la période.



Cela représente une hausse de 32% d'une année sur l'autre ! De son côté, Huawei a vendu 36,6 millions d'unités, lui aussi en hausse de 14%.

