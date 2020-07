Universal : les films sur iTunes 17 jours après leurs sorties au cinéma

Aux États-Unis, jusqu'à aujourd'hui, la « fenêtre cinématographique » qui sépare la sortie d'un film dans un cinéma AMC et sa présence sur les plateformes de distribution est de 75 jours. Seulement, Universal vient de signer un nouveau deal avec le groupe, permettant de proposer ses nouveaux films sur les plateformes numériques en moins de trois semaines. Selon le Wall Street Journal, AMC avait menacé de ne plus projeter de films Universal dans ses salles après la mise en ligne de Trolls World Tour. Mais, avec l'arrivée du COVID-19, la publication de nouveaux films en ligne est devenue un passage obligatoire. Attention tout de même, puisque la location d'un film récent d'Universal coûtera autour de 20$ contre 5$ pour un film standard... Source

Nouveau deal du côté de Universal qui vient de boucler un accord avec AMC Entertainment afin de réduire le temps d'attente entre le moment où le film sort au cinéma et où celui-ci est disponible sur les plateformes numériques. Bien que nous autres, en France, ne soyons pas concernés, cela veut dire que les américains pourront retrouver de nouveaux blockbusters sur iTunes et l'application Apple TV en seulement 17 jours après sa première dans les salles obscures.

