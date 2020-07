iPhone : Les ventes baissent en Europe au T2 2020

Le second trimestre de 2020 a été l'un des plus difficiles de l'histoire du marché des smartphones. Avec le confinement et les nombreux magasins fermés, énormément de ventes ne se sont pas réalisées. Si Apple a eu un impact négatif sur les ventes d'iPhone en Europe, c'est l'ensemble du secteur qui est concerné.

Les ventes d'iPhone fragilisées

Avec l'iPhone, Apple n'a pas le droit à l'erreur puisque c'est le produit dont elle tire la majeure partie de son chiffre d'affaires. Si la firme californienne n'a jamais vraiment rencontré de grosses difficultés pour écouler ses iPhone, l'entreprise a été au même niveau que tous ses concurrents pendant la période de confinement en Europe.

Dans le dernier rapport d'analyse de Counterpoint, les ventes de smartphones en Europe ont chuté de 24% pendant le second trimestre de cette année. Du côté d'Apple, le cabinet d'analyse affirme que l'entreprise a vendu environ 14% d'iPhone en moins.

D'après le rapport, les choses auraient pu être bien pire si l'iPhone 11 et l'iPhone SE 2 à un prix particulièrement accessible n'étaient pas disponibles en ventes. Apple a échappé au pire grâce à sa stratégie de miser sur des iPhone "low-cost".

L'analyse révèle également que Samsung a dominé le marché européen pendant cette période difficile :

Samsung continue de dominer le marché. Cela s'explique par son portefeuille diversifié et ses nouvelles gammes de produits qui répondent aux exigences de toutes les fourchettes de prix. Apple , soutenu par les bonnes performances des iPhone SE et des séries 11, a limité sa baisse de volume de ventes à 14% en glissement annuel. Pendant ce temps, Huawei a baissé de 46% en glissement annuel au milieu des sanctions commerciales américano-chinoises. Xiaomi et Oppo ont augmenté de 55% sur un an et de 41% sur un an même pendant la pandémie. Avec leurs spécifications attrayantes à des prix abordables, ils ont réussi à séduire certains utilisateurs potentiels de Huawei pour gagner des parts à ses dépens.

