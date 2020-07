Revolut : voilà que la néo-banque se met à la comparer les prix

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Qu'elle est multitâche cette néo-banque Revolut... Au sein d'un marché toujours plus compétitif, il faut savoir se démarquer de ses adversaires, et ça, la firme britannique l'a bien compris.



Outre l'aspect compte en banque nouvelle génération, l'application propose d'autres fonctionnalités non négligeables. Depuis quelques mois, par exemple, il est possible d'acheter et de stocker de l'or, du bitcoin ou encore des actions.



Mais, cette fois, les responsables veulent aider les consommateurs à trouver les meilleures offres de services en offrant un comparateur performant.

Revolut lance son comparateur de prix

Entre la marketplace consacrée au cashback, la possibilité d'acheter et de stocker des actions et la possibilité de souscrire à diverses assurances, Revolut semble se diversifier pour attirer de nouveaux clients.



De plus, cette dernière vient d'annoncer un partenariat avec Decision Tech dans le but, au Royaume-Uni au départ, de proposer un comparateur de prix pour les forfaits mobile ou encore la télévision.



Marsel Nikaj, responsable des économies :

Nous pensons qu’Essentials peut aider des millions de nos clients britanniques à économiser sur leurs factures de gaz, d’électricité, de haut débit, de mobile et de télévision, afin qu’ils puissent tirer le meilleur parti de leur argent.

