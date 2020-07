Microsoft Edge plante sur Windows 10 et macOS en utilisant Google

Nous pensons que le problème est désormais résolu. Nous vous encourageons à rétablir les paramètres de votre navigateur que vous avez peut-être modifiés et à nous signaler si vous rencontrez toujours des plantages en tapant dans la barre d’adresse.

Récemment, de nombreux coups de gueule ont été poussés sur Twitter par des utilisateurs du navigateur Microsoft Edge. Ces derniers se sont notamment plaints des crashs intempestifs sur la version desktop, sans comprendre pourquoi cela arrivait. Après recherche, la firme américaine a conclu qu'il s'agissait d'un problème survenant lorsque l'on a Google en moteur de recherche par défaut. Malgré l'identification de l'origine, la firme de Redmond n'a pas expliqué les raisons de ce bug mystérieux, et la solution temporaire la plus rapide n'était autre que de définir Bing comme moteur de recherche par défaut. Car oui, depuis, Microsoft aurait corrigé le problème :

Si vous utilisez le navigateur Microsoft Edge sur votre ordinateur avec Windows 10 ou macOS, peut-être avez-vous rencontré récemment des problèmes. En effet, selon de nombreux retours, l'outil crashe totalement depuis quelques heures, provoquant une incompréhension. La réponse vient d'être donnée par Microsoft, et ces problèmes surviendraient aux utilisateurs ayant Google en tant que moteur de recherche par défaut, autrement dit une très grande partie.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.