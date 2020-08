iSoft 7.6.1 : correction de bugs sur iOS 9, Voice Over et plus encore

Il y a 51 min

Medhi Naitmazi

6

iSoft passe en version 7.6.1 ce samedi 1 août, soit trois semaines après la précédente mise à jour qui avait apporté de nombreux changements sous le capot pour préparer l’avenir et notamment la prochaine version majeure d’Apple, iOS 14.



Si nous avions corrigé plusieurs bugs, il restait des crash, notamment sur les anciens systèmes comme iOS 9, mais aussi des soucis sur VoiceOver.

iSoft corrige ses bugs et ses crashs

La nouvelle version 7.6,1 était attendue avec de nombreux lecteurs qui nous avaient fait part d’anomalies sur la mise à jour précédente.



Paradoxalement, le fait d’avoir corrigé un vieux bug d’affichage la dernière fois a provoqué une régression sur VoiceOver, le système de lecture pour mes malvoyants. C’est désormais réglé avec la lecture du bon article de la liste.



Autre point important, le crash sous iOS 9 qui était systématique. Nous avons d’ailleurs trouvé d’autres cas sur iOS 12 et iOS 13, notamment sur iPad.



Enfin, le bug des articles lus que certains lecteurs ont rencontré a été analysé, mais nous n’avons pas pu le reproduire sur plusieurs appareils de test. Nous avons tout de même revu une partie du code.



Résultat, votre app iSoft est plus stable que jamais sur iPhone, iPad et Apple Watch. On rappelle que l’appli supporte les versions d’iOS 9 à iOS 14.

Cette nouvelle mise à jour de l’app de Softy corrige-t-elle les problèmes que vous aviez rencontrés ? Donnez-nous votre avis, à vous abonner aux notifications et n’hésitez pas à partager iSoft à vos amis !

