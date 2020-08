Les nouvelles applications : Rise, Pineapple, Overlap

Microsoft Family Safety (App, iPhone, v1.0.0, 110 Mo, iOS 11.0) L'idée de Microsoft Family Safety est donc de protéger nos proches avec un contrôle des contenus accessibles ainsi qu'un partage de position. L'application vous encourage aussi à dialoguer avec vos enfants pour parler sécurité numérique au sens large.



Concrètement, il est possible de définir des limites saines pour bloquer le contenu inapproprié et autoriser la navigation sur des sites Web adaptés aux enfants à l'aide de Edge sur Windows, Xbox et Android. De même, le parent est averti lorsque l'enfant souhaite télécharger une application ou un jeu plus mature à partir du Microsoft Store.



Outre les barrières de contenu, il est également prévu de définir des limites de temps. Tous les appareils Xbox et Windows sont éligibles avec des options fines comme la possibilité de laisser l'enfant plus longtemps sur l'apprentissage en ligne par exemple. Et si jamais la frustration est trop grande sur l'absence de jeux vidéos, l'enfant peut envoyer une demande de prolongation à ses parents. Télécharger l'app gratuite Microsoft Family Safety





Rise (App, iPhone / iPad, v1.0.1, 33 Mo, iOS 13.2, Made by Windmill, LLC) Rise se consacre à tous les aspects de la fabrication du levain! Il comprend d'excellentes recettes, facilite la planification et la planification et sert de journal de cuisson. Rise se synchronise sur tous vos appareils iPhone et iPad et prend en charge le partage de recettes et de photos avec d'autres.



Rise a tout ce dont vous avez besoin pour faire du levain pour les débutants et les experts. Les débutants peuvent utiliser nos recettes et articles faciles à suivre, tandis que les experts peuvent utiliser les puissants outils d'édition de Rise pour perfectionner leur pain.



Lorsque vous créez une recette, Rise vous aide à planifier avec un aperçu du calendrier du début à la fin, afin que vous sachiez exactement quand vous exécuterez chaque étape en un coup d'œil. Les notifications de planification vous alertent lorsqu'il est temps de terminer chaque tâche. Télécharger l'app gratuite Rise





Pineapple - Build Apps (App, iPhone / iPad, v1.0.3, 3 Mo, iOS 13.0, Dhamova, Inc.) Avez-vous déjà eu une idée d'application et n'avez pas pu y arriver? Peut-être parce que vous n'aviez pas les connaissances nécessaires pour la coder, que vous n'aviez pas le temps disponible ou qu'il était tout simplement très coûteux d'engager quelqu'un pour le faire à votre place. Ne vous inquiétez pas... nous avons une solution pour vous!



Pineapple vous permet de créer des applications mobiles directement depuis votre téléphone ou votre tablette. Faites simplement glisser les éléments sur l'écran, ajoutez des actions, personnalisez l'apparence et laissez Pineapple faire le reste. Bien que vous puissiez partager des modèles avec le monde entier, Pineapple ne vous oblige pas à suivre un modèle ou une mise en page prédéterminés. Vous avez une toile vierge et vous pouvez laisser votre imagination s'occuper du reste. Vous pouvez rendre votre application unique!



En utilisant une technologie de pointe, Pineapple transforme ce que vous avez fait en code... Télécharger l'app gratuite Pineapple - Build Apps