Apple détaille les conditions pour remplacer une app par défaut

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

3

Vous le savez, l’une des nouveautés les plus attendues dans iOS 14 et iPadOS 14 consiste à remplacer Mail et Safari par d’autres apps. Ainsi, en cas d’ouverture de lien ou de correspondance, le système ouvrira l’application choisie. Si nous avions vu comment faire en tant qu’utilisateur pour modifier les apps par défaut d’iOS, Apple vient de publier la documentation technique pour les développeurs. Les conditions pour être éligible ne sont pas si compliquées.



Les développeurs doivent remplir quelques conditions pour proposer une app par défaut sur iOS

Apple explique donc les formalités à remplir pour qu’une appli tierce puisse être sélectionnée comme celle qui s’ouvrira à chaque action utilisateur la concernant. Dans sa documentation, Apple passe en revue les étapes obligatoires ainsi que les options possibles.

Pour la partie navigateur Internet, Apple demande aux développeurs d’intégrer le droit spécifique suivant dans la configuration du projet (le fichier entitlements) : com.apple.developer.web-browser.



Ensuite, l’app doit permettre de taper n’importe quelle url dans un champs texte, et doit aussi fournir l’accès à une recherche de sites ou une liste sélectionnée à la main.



Ensuite, le navigateur qui ne doit pas utiliser l’APPi UiWebView (dépréciée depuis longtemps), doit également afficher les pages intégralement et sans modification. Cela signifie notamment charger tous les scripts. Ceci est valable en HTTP et en HTTPS.



Enfin, les navigateurs demandant cette spécificité doivent être méticuleux sur les permissions qu’ils utilisent afin de respecter la vie privée des utilisateurs. On ne pourra par exemple pas utiliser les API HomeKit ou Health.



Il est clair que ces restrictions sont évidentes et certainement déjà supportées par DuckDuckGo, Opéra, Firefox, Chrome et autre. Seulement, la bêta d’iOS 14 ne permet toujours pas de sélectionner les apps par défaut.

Du côté des clients mails, les développeurs ont encore moins de contraintes. Si ils veulent être affichés en tant qu’app par défaut, il faut ajouter le droit suivant dans le fichier Entitlements : com.apple.developer.mail-client.

Ensuite, les applications d’e-mail doivent être capables d’envoyer un e-mail à n’importe quelle adresse valide et de recevoir un courriel depuis n’importe quelle boîte.



C’est tout, Apple précisant que les clients ayant une option de filtrage des mails sont autorisés.



Vous savez désormais comment remplacer les apps par défaut et comment faire pour en proposer une sur l’App Store. Si vous vouliez changer Apple Music par Spotify, Apple Plans par Waze ou encore Météo par AccuWeather, il faudra patienter car Apple ne le propose pas dans iOS 14. Peut-être iOS 15 ou iOS 16, la firme faisant ce qu’elle veut sur ce point.