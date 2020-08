iOS 14 Bêta 4 Publique est disponible

Il y a 3 heures

Julien Russo

5

Apple vient de publier ce soir la quatrième bêta d'iOS 14 et d'iPadOS 14. Il s'agit d'une mise à jour identique à celle publiée pour les développeurs 48 heures plus tôt. La bonne nouvelle c'est que toutes les personnes qui se sont inscrites aux bêta publiques peuvent la télécharger dès maintenant.

Les nouveautés

Comme il s'agit de la même mise à jour (mais cette fois ouverte à tout le monde), on va se faire un petit récapitulatif de la courte liste des nouveautés que vous aurez dès que la bêta 4 aura été installée sur votre iPhone et/ou votre iPad.

Dans cette quatrième bêta, on retrouve les nouveautés suivantes :

Le grand retour du 3D Touch pour les iPhone compatibles

Nouveau widget pour l'application Apple TV (avec les programmes à suivre)

Intégration de l'API d'Apple et de Google pour les apps de suivi du Covid-19

Le Spotlight a été amélioré pour la recherche de contenu d'application ou sur les questions de connaissances

Nouvelle option "Ignorer" quand le couplage des AirPods Pro apparait sur l'écran

Dans le cas où vous êtes déjà inscrit sur le programme de bêta public, vous pouvez vous rendre dans vos réglages, puis dans "Général" et "Mise à jour logicielle". Vous y trouverez la nouvelle bêta qui vous attendra.

Si vous souhaitez vous aussi télécharger la nouvelle bêta publique et les suivantes, rendez-vous sur la page https://beta.apple.com/sp/fr/betaprogram/ et inscrivez-vous grâce à votre Apple ID.