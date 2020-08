MacOS 11 Big Sur : la première bêta publique est disponible

Medhi Naitmazi

Elle était attendue, Apple lance aujourd’hui la première bêta publique de macOS 11 Big Sur. Un mois et demi après les développeurs, les testeurs publics peuvent tester la toute nouvelle version qui change l’interface mais aussi qui place la première pierre des Mac ARM avec les puces Apple Silicon. A noter que la bêta publique d’iOS 14 a été poussée il y a un mois.

Des nouveautés importantes sur MacOS 11

La nouvelle version de macOS Big Sur intègre donc plusieurs nouveautés majeures dont un design entièrement nouveau et inspiré d’iOS. Appelé neuomorphisme, il est à mi chemin entre le flat design d’iOS et le skeuomorphisme jusqu’ici présent sur la plateforme. Cela comprend des éléments d’interface revus, de nouvelles icônes, mais aussi des fonctionnalités jamais vues sur Mac comme un centre de contrôle, un Nouveau centre de notifications, des widgets ou encore des apps repensées comme Safari, Messages, Plans et autre. MacOS 11 marqué la convergence entre l’iPhone, l’iPad et le Mac. Tout est à retrouver sur notre article complet sur MacOS 11.

Compatibilité de MacOS 11

Les Mac compatibles avec macOS 11 Big Sur sont :

Mac mini 2014 ou plus récent

iMac 2014 ou plus récent

iMac Pro 2017 ou plus récent

Mac Pro 2013 ou plus récent

MacBook 2015 ou plus récent

MacBook Air 2013 ou plus récent

MacBook Pro 2013 ou plus récent

Comment installer MacOS 11 bêta

Pour installer en avant première macOS Big Sur, rendez-vous sur beta.apple.com. Il faut s’inscrire avec son identifiant Apple, puis suivre les instructions pour que votre Mac puisse recevoir les mises à jour bêta de MacOS 11 Big Sur.



La version finale est attendue pour la fin septembre ou début octobre.