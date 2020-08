Les smartphones OnePlus se blindent d'apps Facebook

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Il semblerait que OnePlus se soit grandement approché de Facebook ces derniers temps, et pour cause, les smartphones du constructeur possèdent déjà les applications du réseau social préinstallées, mais également des services système qui font face à ceux de Google.



Si les bloatwares sont assez courants dans ce milieu, voir des services estampillés Facebook est un peu plus rare.

OnePlus met Facebook en avant dans ses smartphones

Max Weinbach, contributeur connu du blog XDA, vient de dévoiler son expérience avec un smartphone signé OnePlus. Ce dernier a souligné que le téléphone, en plus de posséder déjà des applications signées Facebook, avait également le droit à des services système de la firme.



C'est un fait, depuis le OnePlus 8 et le OnePlus Nord, le constructeur chinois a fait le choix de préinstaller des applications de base. Seulement, l'apparition de services système conçus par le réseau social est une grande première.



Elles font notamment face aux services de Google, avec notamment des mises à jour effectuées via Facebook App Manager, et non le Google Play Store.



Le problème, c'est que selon Max Weinbach, les services Facebook fonctionnent en arrière-plan et consomment de la data, sans savoir ce qui s'y passe...



Bien sûr, il est possible de les désactiver manuellement, mais c'est une affaire à suivre...



