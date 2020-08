Les nouvelles applications : Facetune Video, StretchMinder, Smappy

Facetune Video (App, iPhone / iPad, v1.2.5, 96 Mo, iOS 13.0, Lightricks Ltd.) Facetune Vidéo est une app de retouche vidéo qui transforme l'apparence de vos vidéos selfie. Simple d’utilisation, elle ne nécessite aucune connaissance en montage vidéo. Vous savez modifier des photos ? Désormais, vous savez aussi modifier des vidéos !



Facetune Vidéo a été conçu par les créateurs de Facetune et Facetune2, leaders dans le domaine de la retouche de selfies. Avec près de 200 millions d’utilisateurs dans plus de 150 pays, les apps Facetune ont révolutionné la retouche photo. Désormais, Facetune Vidéo vient révolutionner la manière dont nous modifions des vidéos. Télécharger l'app gratuite Facetune Video





StretchMinder - Break Reminder (App, iPhone, v1.2.2, 113 Mo, iOS 11.0, Calvin Cheng) StretchMinder aide à augmenter la productivité tout en gardant votre santé sous contrôle, à calmer l'esprit lorsque l'anxiété atteint son maximum.



Comprend une bibliothèque de routines de pauses guidées conviviales pour le lieu de travail, spécialement conçues pour être effectuées à votre bureau, assis ou debout.



Les pauses sont essentielles pour rester en bonne santé, heureux, créatif et concentré au travail. Malheureusement, nous sommes nombreux à ne pas prendre suffisamment de pauses pendant les jours de travail. Il est important d'écouter notre corps et d'utiliser efficacement les pauses pour inverser les ramifications de trop s'asseoir, éviter l'épuisement, se ressourcer et se préparer pour la prochaine tâche importante.



Cependant, il est difficile de se rappeler de faire des pauses lorsque votre esprit est occupé par le travail. Télécharger l'app gratuite StretchMinder - Break Reminder





Smappy (App, iPhone / iPad, v1.0, 52 Mo, iOS 13.0, Jake Holdom) Des études ont montré que le sourire produit des endorphines qui peuvent réduire le stress, abaisser la tension artérielle et même renforcer votre système immunitaire.



Smappy est une application qui espère vous aider à le faire plus en jouant à des jeux conçus pour vous faire sourire. Les fonctionnalités incluent la reconnaissance faciale, la technologie AR, la minuterie de sourire et le suivi de l'humeur avant et après. Télécharger l'app gratuite Smappy