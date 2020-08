Attention à la consommation excessive des chargeurs sans fil

Avec l'arrivée encore récente des smartphones et appareils compatibles avec la recharge sans fil, nous avons eu le droit à une hausse de la vente des chargeurs prévus pour la technologie, mais également une multiplication des constructeurs sur le marché.



Hélas, il semblerait que ces petites bases d'énergie soient de grandes consommatrices d'électricité : selon un nouveau rapport, ces derniers consommeraient jusqu'à 47 % de plus qu'un chargeur avec câble.

Les chargeurs sans fil pointés du doigt pour la consommation

Les chiffres sont fortement révélateurs : selon le média spécialisé OneZero, les chargeurs sans fil seraient grandement énergivores. Jouissant d'une popularité nouvelle grâce à l'arrivée des téléphones compatibles, ces bases permettent de ne plus perdre de temps à relier les smartphones à un câble.



Hélas, derrière cette technologie novatrice, il semblerait qu'il y ait anguille sous roche... Après une série de tests, un chargeur sans fil consommerait jusqu'à 47% d'électricité en plus que son prédécesseur.



Pire encore, si l'appareil n'est pas bien positionné, le surplus de consommation peut aller encore plus haut : jusqu'à 80% ! Il n'en fallait pas plus pour que des groupes mettent l'accent sur l'impact environnemental.



Notamment, le CNNum a lancé un appel à la « sobriété numérique » demandant aux constructeurs de "limiter le coût écologique de leurs appareils".



