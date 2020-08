Garde ton Corps : L'application fonctionne sur Paris

Le harcèlement de rue est malheureusement devenu un problème trop récurrent en 2020. Comme sur l'iPhone il y a une application pour tout, il existe "Garde ton Corps" qui propose deux fonctionnalités pour protéger les femmes en cas d'incivilité dans la rue. Bonne nouvelle, l'application a noué de nouveaux partenariats avec des bars du Xe arrondissement de Paris et arrive dans la capitale.

Un peu d'histoire

Née dans à Aix-en-Provence, cette nouvelle application a été créée par Pauline Vanderquand, après une mauvaise expérience personnelle et surtout l'agression d'une de ses amis. Au lendemain de l'incident, elle lançait son projet d'app, aidé par la mairie d'Aix et en partenariat avec la police d'Aix. Ensuite, la jeune entrepreneuse a signé un contrat avec 10 établissements et à sauver 15 femmes sur les quatre premiers mois.

Garde ton Corps : comment ça marche

En rentrant le soir, l'utilisatrice (ou utilisateur) partage son trajet avec ses ami(e)s de confiance pour qu'ils puissent avoir un oeil dessus. En cas de problème, il est logiquement possible d'envoyer un message à ces derniers, mais aussi de se réfugier dans la Safe Place la plus proche qui apparaît sur la carte. Un agent de sécurité demandera alors une image affichée sur l'app pour laisser rentrer la personne recherchant de l'aide.

L'app arrive à Paris

Disponible depuis 2019, Garde ton corps débarque donc à Paris avec les deux premières safe places. Il s'agit de deux bars avec qui Pauline a signé pour accueillir des femmes en danger. Précédemment, l'app avait également débarqué à Marseille et avait enregistré 20 000 téléchargements en quelques jours avant le confinement en mars.



Pour information, les lieux qui s'associent avec Garde ton corps payent entre 10 et 30€ pour être affichés dans l'app. Une manière de combattre les violences faites aux femmes mais aussi d'attirer une nouvelle clientèle potentielle.

