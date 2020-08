AirPods Pro : Un ajustement automatique pour aider les utilisateurs à entendre les dangers ?

Il y a 3 heures

Julien Russo

2

Apple vient de dévoiler il y a quelques heures un nouveau brevet, cette fois-ci la firme met en avant une avancée technologique qui concerne les AirPods. Apple se servirait du mode Transparence des AirPods Pro pour améliorer votre sécurité. C'est-à-dire que vous pourrez avoir un aperçu rapide des bruits qui vous entoure si celui-ci est considéré comme un danger imminent.

Une amélioration du mode Transparence

Quand on écoute de la musique avec des AirPods Pro, nous sommes complètement isolés de l'environnement qui nous entoure. Grâce à la réduction active du bruit, nous avons un meilleur confort de la musique qu'on écoute ! Si ce confort est le bienvenu, malheureusement cela génère des accidents. Dans certaines situations quand vous êtes à vélo ou en train de marcher dans la rue, vous pouvez être confronté à un danger imminent que vous n'entendez pas. Chaque année il existe une multitude d'accidents partout dans le monde à cause des écouteurs et casques qui interrompent notre sens de l'audition.



Apple travaillerait en ce moment à une génération d'AirPods qui combinerait le confort d'écoute en gardant la réduction active du bruit, tout en mettant en avant le mode Transparence.

Sur les AirPods Pro, vous pouvez facilement et rapidement écouter ce qui vous entoure, mais il faut activer la fonction manuellement !

Apple voudrait rendre le mode Transparence automatique. À travers un soutien logiciel, les AirPods Pro pourraient détecter les bruits graves (du type une personne qui crie, des pneus qui dérapent sur la route, un bruit d'explosion...).

Les écouteurs sans fil activeraient le mode Transparence afin que vous preniez connaissance du potentiel danger à côté de vous.

Dans son dépôt de brevet, Apple présente ce nouveau mode Transparence avancé comme un "Système audio contextuel". La firme de Cupertino y décrit un mode capable d'ajuster de façon automatique les bruits de l'environnement et le niveau de la lecture en cours. Deux cas sont imaginés dans ce brevet, à commencer par la diminution du son et la deuxième éventualité, un arrêt brutal de la musique.



La fonctionnalité pourrait aller encore plus loin en détectant l'activité que vous êtes en train de faire grâce à une app dédiée sur l'iPhone. Par exemple, si les AirPods Pro constatent que vous êtes à vélo sur une route fréquentée, le niveau de la musique maximale sera moins important avec un mode Transparence activé en permanence. Les écouteurs sans fil considéreront qu'il est nécessaire d'entendre l'environnement autour de vous puisqu'un danger peut arriver à n'importe quel moment.

Le brevet explique aussi que l'Apple Watch pourrait apporter son utilité dans la détection de l'activité. Celle-ci enverrait l'information aux écouteurs quand elle constate que vous êtes en train de réaliser une activité sportive.

Globalement, avec ce brevet Apple veut inclure l'environnement dans votre écoute afin d'apporter une sécurité supplémentaire pour éviter les accidents.