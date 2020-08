iPhone 12 4G : le modèle pas cher en 2021 ?

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

On reparle de l'iPhone 12 pas cher. Dans une note de recherche partagée par Business Insider, les analystes de Wedbush Securities ont déclaré qu'Apple pourrait sortir un iPhone 12 moins onéreux début 2021 sans connectivité 5G. Il s'agirait peut-être d'un iPhone SE basé sur un iPhone 12...

Première confirmation d'un iPhone 12 moins cher pour 2021

Wedbush pensait initialement qu'Apple lancerait un mélange de modèles 4G et 5G pour les ‌iPhone 12‌ cet automne. Après un réexamen des chaînes d'approvisionnement asiatiques, les analystes Daniel Ives, Strecker Backe et Ahmad Khalil ont révisé leur position, concluant qu'ils s'attendent désormais à quatre modèles 5G d'‌iPhone 12‌ cet automne et à un modèle 4G moins cher début 2021.

Ives a déclaré à Business Insider que cette variante 4G pourrait être lancée vers février l'an prochain et serait moins chère que les modèles 5G, avec un prix d'environ 800$. Il a ajouté que les modèles 5G ‌d’Phone 12‌ ne seraient probablement pas plus chers que les prix actuels de l'iPhone 11 et de l'iPhone 11 Pro, malgré les fonctionnalités de connectivité supplémentaires.

Les prix seront agressifs alors qu'Apple cherche à élargir sa clientèle.



Surtout en période de récession, dans un contexte de COVID-19, ils doivent s'assurer qu'ils atteignent toutes les catégories de prix.

Un total de quatre iPhones OLED de 5,4, 6,1 et 6,7 pouces sont attendus à l'automne 2020. Les rumeurs suggèrent que l'iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces et l’iPhone 12 Pro de 6,1 pouces seront des appareils haut de gamme avec des caméras à triple objectif, tandis que le 5,4 et les modèles de 6,1 pouces seront des iPhones moyenne gamme avec des caméras à double objectif et un prix plus abordable. Les quatre auront la 5G et de l’OLED mais pas de même qualité,



Il a été rapporté que les différentes tailles pourraient d’ailleurs être sujettes à un lancement échelonné. Lors de l'appel aux résultats du troisième trimestre fiscal d'Apple, le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, a confirmé qu'Apple prévoyait de sortir les iPhones de cette année plus tard que d'habitude.



Source