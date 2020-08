Dropbox Passwords est accessible aux membres Premium

Julien Russo

Julien Russo

Disponible en bêta depuis plusieurs mois, Dropbox Password est enfin disponible en version officielle. Le gestionnaire de mot de passe qui vous permet de stocker vos accès et de synchroniser facilement la liste des données avec la version d'un autre OS est disponible pour l'ensemble des membres Premium de Dropbox.

Dropbox Passwords

Si vous connaissez le célèbre 1Password et bien Dropbox Passwords c'est exactement le même fonctionnement. Vous ajoutez un identifiant, puis un mot de passe ainsi que le site auquel sont liés les accès. Si l'application n'était disponible que sur invitation avec des accès très restreints, elle est maintenant ouverte à tous les utilisateurs de Dropbox Pro.

Dropbox en a profité également pour annoncer que son logiciel de sauvegarde des PC est disponible depuis aujourd'hui. En seulement quelques heures (suivant le volume des données et de votre débit ascendant), les utilisateurs gratuits ou payants de Dropbox peuvent stocker les données hébergées sur le disque dur de leur ordinateur sur le cloud de Dropbox !

Pour conclure cette journée riche en nouveauté, l'entreprise a aussi annoncé que des options de marquage et d'analyse pour les utilisateurs professionnels qui partagent des fichiers avec des clients ont été ajoutées.

Pour rappel, Dropbox Passwords est un endroit sécurisé où vous pouvez stocker vos identifiants et mots de passe. L'application est accessible sur Mac, iOS, Windows et Android.

