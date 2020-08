Shadow of Naught : l'histoire interactive débarquera le 18 août sur iOS

Le studio Fredbear Games s'est fait connaître sur l'App Store grâce à des jeux comme Idle Arena, Spirit Roots, Knights & Glory ou encore Rad Trails. Il faut savoir que ces derniers, en 2017, ont participé à un game jam (hackathon avec pour thème principal les jeux vidéo) et l'ont remporté avec brio.



Pour ce faire, ils ont dévoilé un projet du nom de Shadow of Naught, une histoire interactive qui suit trois personnages différents, Martin, Anna et Andrew.



Les sujets du jeu sont assez lourds puisqu'on parle notamment de la santé mentale et du suicide. Découvrez sa bande-annonce :

Shadow of Naught trouve une date de sortie sur iOS

Le jeu a rencontré un franc succès de par son récit : il a notamment remporté 4 prix à l'IMGA MENA l'automne dernier et une nomination pour les 16èmes prix mondiaux IMGA du meilleur jeu mobile.



Shadow of Naught devrait faire pas mal de bruit à sa sortie, prévue le 18 août au prix de 3,49€.