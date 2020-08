Apple One : le pack de services lancé aux côtés de l'iPhone 12 ?

Il y a 53 min (Màj il y a 52 min)

Corentin Ruffin

Pourrait-on avoir une petite surprise aux côtés de l'iPhone 12 ? Selon Bloomberg, c'est totalement possible, puisque Apple aurait planifié le lancement de son pack de services en parallèle.



Baptisé Apple One, la nouvelle offre permettrait de profiter de plusieurs accès aux plateformes de la Pomme comme Apple Music, Apple News ou encore un abonnement de fitness.



Explications :

Apple lancerait Apple One en même temps que l'iPhone 12

Nos confrères de Bloomberg viennent de dévoiler une nouvelle information autour des services d'Apple : selon eux, la firme devrait présenter son bundle regroupant plusieurs de ses plateformes à un prix réduit.



Cela fait plusieurs mois que les rumeurs en parlent, mais on a enfin du concret avec le probable nom du pack : Apple One. Le bundle arriverait parallèlement à la nouvelle gamme d'iPhone 12 et embarquerait notamment un abonnement de fitness.



Ces offres groupées permettront d'attirer de nouveaux clients sur certains des services comme Apple TV +, Apple News + et Apple Arcade (à voir si Apple Music en fera parti).



Apple a pour objectif financier de l'entreprise de franchir 600 millions d'abonnés payants d'ici la fin de 2020. On a hâte d'en savoir plus sur ces offres groupées...



