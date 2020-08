Apple Music : Jusqu'à 6 mois offert pour les étudiants

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Comme tous les ans la rentrée scolaire arrive, Apple a récemment revu son offre d'essai étendue Apple Music pour les étudiants. Pendant une durée limitée, les étudiants éligibles qui sont de nouveaux abonnés Apple Music recevront gratuitement 6 mois de service.

L'avantage d'être étudiant

Apple proposait jusqu’à présent un essai gratuit de trois mois à Apple Music, bien que les promotions des détaillants et des opérateurs le prolongent parfois jusqu'à quatre mois. Au cours de la rentrée scolaire de 2019, Apple a proposé un essai gratuit similaire de 6 mois d'Apple Music aux étudiants, mais cette promotion a expiré l'automne dernier.

Comme d'habitude, les remises pour étudiants Apple Music sont vérifiées via UNiDAYS, et les étudiants doivent vérifier leur inscription en associant leur compte Apple Music à UNiDAYS. L'essai prolongé n'est disponible que pour les nouveaux abonnés Apple Music.

Toutefois, si vous êtes déjà abonné à Apple Music et étudiant, assurez-vous de profiter du forfait mensuel de 4,99€.

L'année dernière, Apple a également adouci l'accord un peu plus en regroupant Apple Music et Apple TV + pour les étudiants à 4,99€ par mois. Si vous êtes un étudiant éligible, vous pouvez vous inscrire à Apple Music et obtenir un essai de six mois via l'application Musique sur votre iPhone, iPad, Mac.

L'essai gratuit de six mois d'Apple Music pour les étudiants sera disponible jusqu'au 31 octobre.



