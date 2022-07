Apple Music : une paire de Beats Flex offert pour les étudiants américains et britanniques

Apple Music est aujourd'hui le second service de streaming dans le monde, toutefois il reste encore un adversaire à abattre, il s'agit du géant suédois : Spotify. La firme de Cupertino a conscience que les services de streaming par abonnement rencontrent essentiellement du succès chez les adolescents, c'est pour cela que l'entreprise met le paquet pour les attirer !

Une paire de Beats Flex offerte en échange d'un abonnement d'un mois minimum

C'est une offre exceptionnelle et rarement vue, Apple offre aux étudiants domiciliés aux États-Unis et au Royaume-Uni une paire d'écouteurs Beats Flex pour toute souscription à un abonnement Apple Music Étudiant (le forfait le moins cher !).

Cependant, comme on peut s'y attendre, Apple a fixé quelques conditions et elles ne sont pas du tout contraignantes.



Apple précise que l'offre promotionnelle ne pourra pas être associée à une autre et qu'elle n'est pas disponible pour ceux qui ont déjà un abonnement en cours à Apple Music. Les étudiants pourront commander des écouteurs Beats Flex gratuitement après avoir payé le premier mois d'abonnement, mais ils ne seront pas éligibles pendant la période d'essai d'un mois.



Apple a déclaré que les clients qui mettent fin à la période d'essai avant de payer le premier mois ne sont pas non plus éligibles. Après 30 jours, Apple fournira aux étudiants admissibles des instructions par mail pour demander des écouteurs Beats Flex gratuits. Selon la disponibilité, les utilisateurs pourront choisir la couleur du produit, espérons qu'il n'y est pas que du bleu ou jaune...

Aux États-Unis, Apple Music coûte 9,99 dollars par mois pour un abonnement standard, mais les étudiants peuvent bénéficier d'une réduction grâce au programme UNiDAYS. Les forfaits étudiants Apple Music sont passés de 4,99 dollars par mois à 5,99 dollars le mois dernier (également en France).



Autre point fort de l'offre, les étudiants profitant de l'abonnement étudiant Apple Music reçoivent un abonnement gratuit à Apple TV+ en plus des économies réalisées, bien qu'Apple prévienne que cette promotion est de courte durée. La firme de Cupertino sait être généreuse, mais ça a ses limites !



Les avantages des Beats Flex sont nombreux, on retrouve la puce W1 pour une association rapide avec tous les produits Apple, ils possèdent 12 heures d'autonomie, une charge ultra rapide avec 1,5 heure d'écoute pour 10 minutes de charge, 4 tailles d'embout qui sont inclus dans le packaging et de l'USB-C pour le boîtier de charge.



On pourrait se dire... "Apple offre des écouteurs à quasiment 70€ en échange du paiement d'un mois d'abonnement à Apple Music au tarif étudiant, mais ce n'est pas rentable !"

Effectivement, ça ne l'est pas. Toutefois, Apple consacre régulièrement de gros budgets à Apple Music pour attirer de nouveaux abonnés : période d'essai plus longue, publicités sur internet... Offrir des Beats Flex n'est qu'une campagne parmi tant d'autres. L'objectif prioritaire reste de faire découvrir Apple Music à des étudiants qui sont habitués depuis longtemps à des services comme Spotify, Amazon Music, Tidal, YouTube Music...



Grâce à cette offre, les étudiants seront incités à souscrire, récupèreront leur paire Beats Flex et resteront probablement quand ils découvriront tous les avantages que fournit Apple Music par rapport à de nombreux concurrents.